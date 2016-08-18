رئيس الأهلي يكشف عن - بيسيرو لم يرحل بسبب عرض بورتو فقط

كشف محمود طاهر رئيس مجلس إدارة الأهلي أن جوزيه بيسيرو المدير الفني السابق للفريق لم يرحل بسبب عرض بورتو فقط.

في منتصف الموسم الماضي، رحل البرتغالي بيسيرو فجأة عن الأهلي وتولى تدريب بورتو في اليوم التالي.

وقال طاهر في تصريحات لقناة دريم يوم الأربعاء: "أحضرت ثلاثة مدربين ورحلوا بسبب الضغوط الإعلامية الشديدة".

وأضاف "بيسيرو لم يرحل عن الأهلي بسبب عرض بورتو فقط، لكنه رحل بسبب تعرضه لضغوط إعلامية شديدة رغم تصدره لبطولة الدوري وقتها".

رحيل بيسيرو أعقبه تولي عبد العزيز عبد الشافي "زيزو" لقيادة الأهلي فنيا، قبل أن تتعاقد الإدارة الحمراء مع مارتن يول.

بينما أكمل بيسيرو الموسم مع بورتو قبل أن يتم إقالته في نهاية الموسم بسبب خسارة كل البطولات، ليتولى قيادة سبورتنج براجا بعدها.