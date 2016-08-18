مباحث أولاد صقر بالشرقية تضبط "دقرم" وبحوزته طبنجة و9 طلقات

تمكن النقيب مصطفي بليغ رئيس مباحث أولاد صقر بالشرقية، من ضبط عاطل يدعى "دقرم" بحوزته طبنجة وخزنة بها 9 طلقات، وتم التحفظ على المضبوطات تحت تصرف النيابة العامة، برئاسة محمد علاء الدين حرز، وبإشراف المستشار وليد جمال المحايم العام لنيابات شمال الشرقية.

وتلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن الشرقية، إخطاراً من اللواء هشام خطاب مدير البحث الجنائى يفيد قيام النقيب مصطفى بليغ رئيس مباحث أولاد صقر ومعاونه النقيب على عرفة، برئاسة المقدم جاسر زايد رئيس فرع البحث الجنائى لفرع الشمال، بعد إذن النيابة العامة والتحريات السرية، من ضبط "أحمد م ع"، وشهرته "دقرم" 30 سنة عاطل ومقيم أبوسعاده ترعه البطيخ أوﻻد صقر وبحوزته سلاح نارى طبنجة 9 وخزنه ممتلئة الطلقات لذات العيار، وتم التحفظ على المضبوطات، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 10731 جنح أولاد صقر لسنة 2016.