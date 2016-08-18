أخبار عاجلة

8 الصبح - د/محمد سالم أبو عاصي يوضح إزاي بيتم غسيل مخ لشخص ويوافق على تفجير نفسه ؟؟؟ -
رفضت الإنجاب وعانت من قسوة والدها.. 15 معلومة عن زوزو شكيب -
الوجه الآخر لـ«صاحبة السعادة».. هددت «الزعيم» وباعت 800 فيلم لأمير سعودي -
8 الصبح - د/محمد سالم ابو عاصي ينتقد مناهج الأزهر الشريف ويؤكد إنها من أساس تجديد الخطاب الديني -
انطلاق ورشة "كيفية صناعة الفيلم" على هامش مهرجان الإسماعيلية التسجيلي -
8 الصبح - د/محمد سالم أبو عاصي يوضح أين هو تجديد الخطاب الديني الذي يقدمه الازهر ؟؟؟ -
مساء الأنوار - حلقة الاثنين 10 أبريل 2017 -
نهائي مبكر بين برشلونة ويوفنتوس في دوري الأبطال -
الأرجنتين تطيح بمدرب المنتخب -
8 الصبح - فقرة #أنا_المصري ... التاريخ الفني للنجم العالمي "عمر الشريف" ..البريق الذي لا ينطفي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

"الزراعة" تتخذ 8 إجراءات رقابية عاجلة لضبط أسواق اللحوم قبل عيد الأضحى

Google+ Print
"الزراعة" تتخذ 8 إجراءات رقابية عاجلة لضبط أسواق اللحوم قبل عيد الأضحى "الزراعة" تتخذ 8 إجراءات رقابية عاجلة لضبط أسواق اللحوم قبل عيد الأضحى

>كتب عز النوبى

أعلنت الهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة، عن عدد من الإجراءات التنفيذية العاجلة استعداد لعيد الأضحى المبارك، أهمها تشديد الرقابة على أسواق بيع اللحوم، وإعلان حالة الطوارئ بجميع  مديريات الطب البيطرى بالمحافظات.

قال الدكتور إبراهيم محروس رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة ، فى تصريحات  لـ"اليوم السابع"، إنه  من ضمن الإجراءات التى تم اتخاذها، الذبح داخل المجازر الحكومية خلال أيام العيد مجانا للأهالى، وإلغاء جميع الإجازات للأطباء البيطريين والعاملين بالمجازر، وتعزيز المجازر بقوة من الأطباء المتخصصين بالكشف على اللحوم، وتزويد المجازر بالأختام والمادة السرية وأدوات النظافة، وعمل الصيانة اللازمة بالمجازر من ناحية الصرف الصحى.

وأكد محروس،أنه من ضمن الإجراءات الرقابة، تكثيف الحملات على محلات الجزارة والأماكن السياحية والفنادق والمطاعم والنوادى الرياضية لضبط المخالفين، وتكثيف الحملات على الأسواق والشوادر التى تقوم بعرض وبيع اللحوم لضبط المخالفين، ومتابعة الثلاجات وأماكن عرض وحفظ وتداول المنتجات الغذائية والتى لها علاقة بالغذاء ، والإشراف على جميع الأغذية واللحوم والدواجن الموردة للمستشفيات.


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365