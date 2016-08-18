"الزراعة" تتخذ 8 إجراءات رقابية عاجلة لضبط أسواق اللحوم قبل عيد الأضحى

أعلنت الهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة، عن عدد من الإجراءات التنفيذية العاجلة استعداد لعيد الأضحى المبارك، أهمها تشديد الرقابة على أسواق بيع اللحوم، وإعلان حالة الطوارئ بجميع مديريات الطب البيطرى بالمحافظات.

قال الدكتور إبراهيم محروس رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة ، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، إنه من ضمن الإجراءات التى تم اتخاذها، الذبح داخل المجازر الحكومية خلال أيام العيد مجانا للأهالى، وإلغاء جميع الإجازات للأطباء البيطريين والعاملين بالمجازر، وتعزيز المجازر بقوة من الأطباء المتخصصين بالكشف على اللحوم، وتزويد المجازر بالأختام والمادة السرية وأدوات النظافة، وعمل الصيانة اللازمة بالمجازر من ناحية الصرف الصحى.

وأكد محروس،أنه من ضمن الإجراءات الرقابة، تكثيف الحملات على محلات الجزارة والأماكن السياحية والفنادق والمطاعم والنوادى الرياضية لضبط المخالفين، وتكثيف الحملات على الأسواق والشوادر التى تقوم بعرض وبيع اللحوم لضبط المخالفين، ومتابعة الثلاجات وأماكن عرض وحفظ وتداول المنتجات الغذائية والتى لها علاقة بالغذاء ، والإشراف على جميع الأغذية واللحوم والدواجن الموردة للمستشفيات.