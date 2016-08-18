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1773 سائحا يتوجهون إلى مدينتى شرم الشيخ والغردقة

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1773 سائحا يتوجهون إلى مدينتى شرم الشيخ والغردقة 1773 سائحا يتوجهون إلى مدينتى شرم الشيخ والغردقة

>كتب محمد طنطاوى

استقبل مطار شرم الشيخ الدولى 15 رحلة تابعة لشركة للطيران لنقل أكثر من 1126 سائحا مصريا وعربيا وأجنبيا فيا إطار مبادرة تشجيع السياحة الداخلية، والتى تتبناها شركة مصر للطيران "منفردة"، ودون دعم خارجى. 

 

وأفاد مصدر ملاحى مسئول أن مصر للطيران سيّرت خلال الساعات الماضية 15 رحلة جوية لمطار شرم الشيخ الدولى لنقل 1126 سائحًا، حيث أقلعت من مطار القاهرة الدولى 11 رحلة، بينما أقلعت رحلة واحدة من مطارات برج العرب والرياض وجدة والكويت. 

 

وفي السياق ذاته سيرت مصر للطيران 8 رحلات إلى مطار الغردقة الدولى لنقل 647 سائحا، وأقلعت جميعها من مطار القاهرة الدولى. 

 

 

 


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