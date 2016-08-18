تنظيم ملتقى المرأة والابتكار 30 أغسطس

بتوجيهات من سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام الرئيس الأعلى لمنظمة التنمية الأسرية رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة ينظم الاتحاد النسائي العام في الثلاثين من أغسطس الجاري، وتزامناً مع احتفالات يوم المرأة الإماراتية ملتقى المرأة والابتكار بمشاركة نخبة من المتحدثين وذلك في مقر الاتحاد النسائي بأبوظبي.

منصة إلكترونية

ونشر الاتحاد النسائي العام عبر المنصة الإلكترونية التي أطلقت أخيراً بهذه المناسبة التي تصادف الـ 28 من أغسطس من كل عام قائمة بعدد من الفعاليات والأنشطة التي ستنظمها العديد من المؤسسات والجهات الحكومية والخاصة على مستوى الدولة والتي تواكب الاحتفال بيوم المرأة الإماراتية وتسلط الضوء على إنجازاتها.

وتطلق الهيئة الاتحادية للتنافسية في الثامن والعشرين من أغسطس كتاب إماراتية (روح المكان) الذي يتناول مسيرة 24 امرأة إماراتية من الرواد والقادة في مختلف المجالات بالدولة مثل الطب والعلم والفن والرياضة وذلك في فندق أبراج الاتحاد بدبي.

كما تنظم مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم فعاليات عدة منها معرض القراءة طاقة إيجابية في 28 أغسطس المقبل ومعرض إنجازات وجلسة حوارية إضافة إلى عرض مشاريع ربات البيوت.

كما تنظم جمعية أم المؤمنين ندوة حول التطوع في الابتكار عند المرأة الإماراتية. وأعلنت العديد من الفنادق والمطاعم والجهات الترفيهية على مستوى الدولة عن وضع حسومات على أسعارها للمرأة خلال فترة الاحتفال بيوم المرأة الإماراتية وذلك دعماً لهذه المناسبة.

إلى ذلك أكدت أحلام اللمكي، مديرة الأنشطة والجمعيات في الاتحاد النسائي العام في تصريح لـ«البيان» أن المنصة الإلكترونية التي أطلقها الاتحاد النسائي أخيراً احتفاءً بيوم المرأة الإماراتية الذي يصادف 28 أغسطس الجاري شهدت تفاعلاً كبيراً من قبل العديد من شخصيات المجتمع وأفراده والذين عبروا عن شكرهم وامتنانهم لسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية رئيسة الاتحاد النسائي العام (أم الإمارات).

وقالت إن المنصة الإلكترونية تعرض أيضاً الفعاليات التي ستنظم خلال فترة الاحتفالات على مستوى الدولة، كما تستقبل اقتراحات الجمهور فيما يخص طرح خدمات ابتكارية للمرأة أو تطوير خدمات قائمة خاصة بالمرأة.

وكان قد وصل عدد زوار المنصة في الأسبوع الأول من إطلاقها إلى أكثر من 26 ألف زائر، والتي جاءت بهدف فتح قنوات تواصل مع المجتمع وإشراكهم في تطوير الخدمات المجتمعية التي تساعد في تمكين المرأة وتعزيز الخدمات المقدمة لها.

كلمة شكر

وتضم المنصة الإلكترونية أقساماً عدة، أبرزها قسم لتوجيه المشاركين في المنصة كلمة شكر وتقدير لسمو الشيخة فاطمة (أم الإمارات) على دعمها ومساندتها لمسيرة تمكين المرأة وجعلها مبدعة في كل مجال.

تفاعل

لقى رابط المنصة الإلكترونية الذي وضعته إدارة تقنية المعلومات بالاتحاد النسائي www.ewd.ae تفاعلاً كبيراً من قبل الزوار من مختلف الأعمار والجنسيات، منذ إطلاقه مع الحدث واستخدام هاشتاق يوم المرأة الإماراتية «المرأة والابتكار» عبر بوابات التواصل الاجتماعي.