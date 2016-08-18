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بوتسوانا تعفي مواطني الإمارات من تأشيرة الدخول المسبقة

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بوتسوانا تعفي مواطني الإمارات من تأشيرة الدخول المسبقة بوتسوانا تعفي مواطني الإمارات من تأشيرة الدخول المسبقة

غابورون- وام

أعلنت وزارة الخارجية والتعاون الدولي أن مواطني الدولة حملة جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة والمهمة والعادية أصبح بإمكانهم السفر إلى جمهورية بوتسوانا، دون الحاجة للحصول على تأشيرة مسبقة مع إمكانية البقاء لمدة ثلاثة شهور «90 يوماً». وأوضح أحمد سعيد الهام الظاهري الوكيل المساعد للشؤون القنصلية بوزارة الخارجية والتعاون الدولي أن الوزارة تلقت مذكرة تتضمن قرار حكومة بوتسوانا إعفاء مواطني الإمارات من متطلبات الحصول على تأشيرة الدخول المسبقة إلى الأراضي البوتسوانية. وأكد أن قرار بوتسوانا يؤكد تنامي العلاقات الثنائية بين الإمارات وجمهورية بوتسوانا، وبما يعزز التعاون المشترك بين البلدين في المجالات كافة مستقبلاً.

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