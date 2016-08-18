لبنى القاسمي: تقدم الإمارات في مؤشر الابتكار نتاج رؤية حكيمة

أكدت معالي الشيخة لبنى بنت خالد القاسمي وزيرة دولة للتسامح أن حصول دولة الإمارات العربية المتحدة على المرتبة الأولى عربياً والـ 41 عالمياً في مؤشر الابتكار العالمي لعام 2016 يعد نتاج رؤية حكيمة وطموحة لحكومتنا، في ظل توجيهات ودعم صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله.

وقالت معاليها، إن حكومة دولة الإمارات، بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، حرصت على توفير أفضل دعائم البنى الابتكارية بالتوازي مع بناء كفاءات شباب الإمارات، وأرست أحدث الممارسات والمقاييس العالمية، واهتمت بتطوير قدراتنا التنافسية فجعلت من مفهوم الابتكار أسلوب حياة، يثري اقتصاد المعرفة لمستقبل مشرق ومزدهر، تقوده قيادات إماراتية شابة.

وأشارت معاليها إلى الدور الذي تلعبه دولة الإمارات على خريطة الابتكار العالمي من خلال إسهاماتها المتعددة في مجال براءات الاختراع وتوفير الإمكانات البحثية والبيئة المثالية، التي تعزز القدرات الإبداعية وتفضي إلى سمو قيمة الابتكار في حياة الناس، بهدف إسعادهم ونماء وازدهار مجتمعاتهم.