بالفيديو - برشلونة يحسم اللقب الأول في الموسم الجديد.. وميسي يحمل الكأس لأول مرة

توج برشلونة بطلا لبطولة كأس السوبر الإسباني بعد الفوز على إشبيلية بنتيجة 5 مقابل لا شئ في مجموع المباراتين ذهابا وإيابا.

وفاز برشلونة على إشبيلية في مباراة الإياب التي جمعتهما مساء اليوم الأربعاء، بثلاثة أهداف مقابل لا شئ.

برشلونة افتتح التسجيل في الدقيقة الـ 10 عن طريق أردا توران,

إشبيلية كاد يعدل النتيجة في الدقيقة الـ 31 حين احتسب الحكم ركلة جزاء للفريق الأندلسي، إلا إن كلاوديو برافو تصدها لها من الكولومبي إيبورا، لينتهي الشوط الأول بتقدم برشلونة بهدف.

في شوط المباراة الثاني، أضاف برشلونة الهدف الثاني في الدقيقة الـ 47 عن طريق أردا توران مرة أخرى من تصويبة غالط بها ريكو الحارس المتقدم.

وحان الدور على ليونيل ميسي في الدقيقة الـ 55 من رأسيبة قابل بها عرضية لوكاس ديني.

إشبيلية حاول تقليص الفارق لكن محاولاته باءت بالفشل، ولينتهي اللقاء بفوز برشلونة بثلاثة أهداف نظيفة.

البطولة هي الأولى لليونيل ميسي كقائد للفريق، بعدما خاض اللقاء وعلى كتفه شارة القيادة في غياب أندريس إنيستا المصاب.

وتعد تلك المرة هي الـ 12 للفريق الكتالوني التي يتوج فيها بلقب كأس السوبر الإسباني، كصاحب الرقم القياسي في مرات التتويج بالبطولة الافتتاحية للموسم الجديد 2016/2017.

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