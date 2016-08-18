وكيل زاكري لـ في الجول: الزمالك توصل لاتفاق نهائي مع يانيك.. وخطوة تفصله

أكد فاستينو موكانديلا وكيل الإيفواري يانيك زاكري مهاجم أسيك ميموزا أن الزمالك توصل لاتفاق مع اللاعب حول بنود تعاقده لضمه خلال الفترة المقبلة.

وكان موكانديلا قد صرح في وقت سابق بأن الزمالك ضمن ستة أندية أخرى تسعى للتعاقد مع زاكري في الفترة المقبلة.

وقال موكانديلا لـFilGoal.com مساء الأربعاء: "توصل الزمالك لاتفاق نهائي مع اللاعب حول بنود تعاقده مع الفريق".

وأضاف "يتبقى حسم الزمالك اتفاقه مع أسيك حول المقابل المادي للاستغناء عن اللاعب".

وأشار "الاتفاق تم بأن ينتقل اللاعب في الانتقالات الصيفية الجارية ويوقع على عقد لمدة أربع سنوات".

وأتم "أعلم أن الزمالك يضم ثلاثة أجانب في صفوفه لكن هذا الأمر يخص النادي وليس لي دخل في هذا".

وكان FilGoal.com قد انفرد بتصريح أحمد مرتضى منصور عضو مجلس الإدارة الذي أكد أن خطوات قريبة تفصل ناديه عن إتمام ضم يانيك زاكري.