حكاية إيناس خورشيد – لعبت المصارعة بسبب كلية طب الأسنان.. واتهمتها لاعبة إسرائيلية بكسر إصبعها

رغم عدم نجاحها في حصد ميدالية كانت قريبة، لكن إيناس خورشيد حققت إنجازا مصريا بالوصول للمركز الرابع في المصارعة الحرة النسائية بأولمبياد ريو دي جانيرو.

وخسرت إيناس من لاعبة كازاخستان بنتيجة 7-4 في مباراة الميدالية البرونزية.

لكن من هي إيناس خورشيد؟ هذا ما يستعرضه FilGoal.com

البداية

إيناس خورشيد تنتمي لعائلة رياضية إذ يمارس والدها وشقيقها وكذلك شقيقتها الصغرى لعبة المصارعة الرومانية، وبدأت ممارسة اللعبة في سن صغير بنصيحة من والدها.

لكنها كانت تحلم بدخول كلية طب الأسنان وقررت ممارسة اللعبة في البداية من أجل الحصول على درجات التفوق الرياضي لكنها وجدت نفسها متميزة في اللعبة منذ الشهور الأولى.

إيناس نجحت في الفوز ببطولة الجمهورية في فئتها العمرية بعد شهرين فقط من بداية ممارستها للعبة.

لكن بعد أن فشلت في دخول كلية طب الأسنان التحقت بكلية التربية في جامعة الإسكندرية التي تحولت منها فيما بعد لدراسة الإعلام لكن باتت لعبة المصارعة هي رقم 1 بالنسبة لها.

بطلة إفريقيا

إيناس نجحت في الفوز بأكثر من 30 ميدالية في بطولات الجمهورية وكذلك بطولات إفريقيا التي تألقت فيها منذ 2009 وفازت بأكثر من ميدالية ذهبية.

لكنها لم تنجح في تحقيق أي ميدالية في بطولة العالم وكان رقمها الأفضل هو المركز الثامن في بطولة 2015 والمؤهلة لأولمبياد ريو دي جانيرو.

جدل بسبب إسرائيلية

كانت إيناس على موعد مع مواجهة قوية مع الإسرائيلية إيليانا كارتيش في ربع النهائي لكنها خرجت في مفاجأة من البرازيلية جيلدا دي أوليفيرا التي هزمتها المصارعة المصرية.

لكن المواجهة كانت ستصبح ثأرية بعد أن فازت اللاعبة الإسرائيلية على إيناس في 2013 في بطولة بإيطاليا وشهدت المباراة أحداثا جدلية أدت في النهاية لإيقاف إيناس لستة أشهر.

اللاعبة الإسرائيلية اتهمت إيناس بقيامها بعضها في ظهرها وكذلك التسبب في كسر إصبعها وتعمد الإيذاء كما رفضت المصرية مصافحة خصمتها وكذلك المدربين.

وتقول إيناس في حوار قبل سنتين مع قناة سي بي سي "تعرضت لظلم تحكيمي فقد كنت أفوز بالنقاط والحكام يرفضون احتساب شيئا، وظل الأمر هكذا حتى فازت اللاعبة الإسرائيلية".

وأضافت "عقب المباراة انتابتني حالة شديدة من الغضب ولهذا رفضت مصافحة اللاعبة وكذلك المدربين".

سوء التحضير

كعادة الأوليمبيين المصريين لم تحظ إيناس بمعسكر إعداد قوي.. لكنها نجحت في الوصول لأعلى مرتبة لمصارعة مصرية في تاريخ الأولمبياد.