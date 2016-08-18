ضوابط استخدام العضاضة للأطفال خلال وقت التسنين

مرحلة التسنين صعبة ومؤلمة على طفلك، فقد يعاني من ارتفاع في درجة الحرارة، وتنتابه حالات من العصبية والبكاء الدائم، إضافة إلى ازدياد إفرازات الفم، وينصح الخبراء للتعامل مع آلام التسنين بإعطاء الطفل عضاضة، حيث أنها تهدئ من آلام طفلك؛ لأنها تمثل قوة ضغط معاكسة لاتجاه نمو الأسنان، كما أنه ينفس فيها عن عصبيته وألمه، إلا أن استخدامها له عدة ضوابط تتمثل في ما يلي:



• احرصي على تعقيمها دائماً، فقد يقوم طفلك بإلقائها على الأرض، مما يعرضها للبكتيريا والجراثيم.

• لا تشتري النوع الذي يلف حول عنق الطفل؛ لأنها قد تعرضه لخطر الاختناق.

• لأنها تلامس فم ولعاب طفلك مباشرة تأكدي أنها من خامات بلاستيكية مطاطية طبية مخصصة للأطفال، ويفضل شراؤها من الصيدلية ومن الأنواع الموثوق منها.



• ضعيها في الثلاجة؛ لأن برودتها ستخفف من سخونة والتهاب اللثة، ولا تضعيها في الفريزر لفترات طويلة حتى لا تتجمد أو تتصلب فتؤذي طفلك.

• توجد بعض الأنواع التي تحوي بداخلها بعض الجل للحفاظ على برودتها لمدة أطول.

• لا يتعارض استخدام العضاضة وجل التسنين معاً لطفلك، فكلاهما لن يسبب له ضرراً، ولكن بالطبع حسب ما تُفضلين لطفلك.



• ظهرت في الأسواق عضاضة جديدة بها حيز يمكن وضع قطع من الفاكهة فيه حتى يمتص الطفل الفاكهة أثناء العض.