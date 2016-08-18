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​ 60 خريج بزراعة الزقازيق يناشدون الرئيس بتدريبهم بمشروع المليون ونصف فدان

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​ 60 خريج بزراعة الزقازيق يناشدون الرئيس بتدريبهم بمشروع المليون ونصف فدان ​ 60 خريج بزراعة الزقازيق يناشدون الرئيس بتدريبهم بمشروع المليون ونصف فدان

>الشرقية – إيمان مهنى

ناشد خريجو كلية الزراعة جامعة الزقازيق، الرئيس عبد الفتاح السيسى، بالموافقة لهم على التدريب فى مشروع المليون و نصف المليون فدان.

و قال محمد جلال، أحد الخريجين، و الحائز على لقب الطالب المثالى بالكلية لعام 2016، لـ"اليوم السابع" إن عدد 60 طالب وطالبة، طالبوا بتدريبهم بالمشروع، مؤكداً أن الهدف من طلبهم، هو استغلال طاقتهم الشبابية وحماسهم فى خدمة المشروع، و كذلك تطبيق ما تعلموه طوال سنوات الدراسة عمليا.

و أضاف عبد العظيم محمد، أن فرصة تدريبهم فى المشروعات القومية، سوف تعزز الانتماء لديهم بعدم إعطاء فرصة لليأس البطالة و مشكلاتها.


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