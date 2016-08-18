برج الثور حظك اليوم الخميس 18/8/2016

برج الثور على الصعيد المهني:

حالة من الاستقرار الواضحة فى الصعيد المهنى لمواليد برج الثور ، تجد قريبا التقدير من كل مديريك وزملائك ، بينما ستفاجأ بعدد من الأمور بالضرورة تضعها فى اعتبارك فهى ستفيدك خلال الفترة المقبلة.

على الصعيد العاطفي:

الاهتمام بالصعيد العاطفى أمر مطلوب وخاصة فى هذه الفترة ، فمازالت علاقتك بشريكك مضطربة وتحتاج للدعم.

برج الثور على الصعيد الصحي:

لمواليد برج الثور بعد سلسلة طويلة من التعب و الإرهاق عليك أن تعمل على تدليل جسمك من خلال النوم لفترات طويلة و حضور جلسات " مساج " وذلك من أجل الاسترخاء .

توقعات علماء الفلك لبرج الثور

يتوقع علماء الفلك لمواليد برج الثور أن تركيزك فى الصعيد المهنى يفقد متعة الصعيد العائلى إذ لم تتواصل مع أفراد عائلتك كونك دائما تضع كل تركيزك فى عملك فقط.