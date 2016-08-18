حظك اليوم برج الجدى اليوم الخميس 18 أغسطس 2016

برج الجدى على الصعيد المهني:

فى المسائل المهنية اليوم قد تحصل على الدعم اللازم من شخص من ذوى النفوذ قد يكون ذلك فى شكل مساعدتك للحصول على ترقية أو زيادة فى راتبك ولكن تجنب الحديث عن هذا الأمر للآخرين وركز فقط على عملك.

على الصعيد العاطفي:

ومن الأهمية بمكان أن تفكر فى المسائل العائلية اليوم بعد فترة طويلة من تجاهل التزاماتك العائلية لصالح الالتزامات المهنية ولكن اهتمامك بحياتك العائلية أمر ضرورى وهام جدًا هذه الأيام.

برج الجدى على الصعيد الصحي:

تعانى من المشاكل الصحية مثل الحموضة وعسر الهضم، وجفاف الجلد وسقوط الشعر. ويمكنك أن تتغلب على الكثير منها بشرب المزيد من المياه، والتخلص من أى إدمان لديك كالشوكولاتة أو السكريات وما إلى ذلك ويجب أن تتبع نظاما غذائيا سليما لحل هذه المشاكل.

توقعات علماء الفلك لبرج الجدى:

الحالة النفسية السلمية التى تعيشها يفسدها فضول الآخرين وتدخلهم الزائد فى حياتك المهنية والشخصية فحاول أن تضع حدودًا صحية لا تضر بعلاقاتك.