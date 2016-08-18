حظك اليوم برج السرطان يوم الخميس 18 أغسطس 2016

برج السرطان على الصعيد المهني:

قد تحصل على فرصة لإبرام اتفاق مع عميل مهم جدًا وهو ما يمكن أن يقلل من الضغط الاقتصادى على شركتك. ولكن قبل المضى قدما فى قرارك لتوقيع هذا العقد طويل الأجل اجرِ بعض التحريات عن الوضع المالى لهذه الشركة.

على الصعيد العاطفي:

لا تطرق باب أحدهم أبدًا عندما يتعلق الأمر بعلاقة عاطفية، وتذكر أنه حين يأتى الشخص المناسب ستجد الأمور تتحرك تلقائيا وستجد نفسك تحظى بشخص يشبه الهدية الثمينة فى حياتك.

برج السرطان على الصعيد الصحي:

حالتك الصحية بحاجة إلى إعادة النظر وكذلك نمطك الغذائى الذى تتبعه وأسلوب حياتك بشكل عام فاحرص على أن تتدارك هذا الأسلوب الخاطئ قبل أن تواجه مشكلة حقيقية.

توقعات علماء الفلك لبرج السرطان:

لا تصدر الأحكام على الآخرين فهذا يزعجهم كثيرًا منك ويتسبب فى إفساد علاقاتك بهم ويسبب لك الكثير من الخسائر فى حياتك الاجتماعية.