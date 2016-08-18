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برج العقرب حظك اليوم الخميس 18/8/2016

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برج العقرب حظك اليوم الخميس 18/8/2016 برج العقرب حظك اليوم الخميس 18/8/2016

>كتبت رانيا علوى

على الصعيد المهني:

اليوم مثالى لوضع خطة مالية جيدة ، إذ تزيد نفقاتك هذه الفترة بشكل ملحوظ ، والصعيد المهنى لمواليد برج العقرب سيشهد عددا من التغيرات التى قد تضيف لحياتك المهنية الكثير .

على الصعيد العاطفي:

 الصعيد العاطفى لمواليد برج العقرب لم يصل لمرحلة الاستقرار منذ عدة أسابيع ، فالتصرف بشكل عشوائى مع الشريك يؤثر سلبا على شكل العلاقة ويجعلها دائما قابلة للاضطراب .

برج العقرب على الصعيد الصحي:

لمواليد برج العقرب يبدو أنك تتمتع بحالة من النشاط وهو الأمر الناتج عن ممارسة بعض التمرينات الرياضية واتباع نظام غذائى متوازن.

توقعات علماء الفلك لبرج العقرب  

يتوقع علماء الفلك لمواليد برج العقرب أنك لا تضع جدولا لأولويات حياتك ، حيث تترك الأمور تسير بشكل عشوائى ، ستكتشف النتيجة السلبية بعد فوات الآوان .


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