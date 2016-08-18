أخبار عاجلة

8 الصبح - د/محمد سالم أبو عاصي يوضح إزاي بيتم غسيل مخ لشخص ويوافق على تفجير نفسه ؟؟؟ -
رفضت الإنجاب وعانت من قسوة والدها.. 15 معلومة عن زوزو شكيب -
الوجه الآخر لـ«صاحبة السعادة».. هددت «الزعيم» وباعت 800 فيلم لأمير سعودي -
8 الصبح - د/محمد سالم ابو عاصي ينتقد مناهج الأزهر الشريف ويؤكد إنها من أساس تجديد الخطاب الديني -
انطلاق ورشة "كيفية صناعة الفيلم" على هامش مهرجان الإسماعيلية التسجيلي -
8 الصبح - د/محمد سالم أبو عاصي يوضح أين هو تجديد الخطاب الديني الذي يقدمه الازهر ؟؟؟ -
مساء الأنوار - حلقة الاثنين 10 أبريل 2017 -
نهائي مبكر بين برشلونة ويوفنتوس في دوري الأبطال -
الأرجنتين تطيح بمدرب المنتخب -
8 الصبح - فقرة #أنا_المصري ... التاريخ الفني للنجم العالمي "عمر الشريف" ..البريق الذي لا ينطفي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. حظك اليوم
  5. مصر 365

برج القوس حظك اليوم الخميس 18/8/2016

Google+ Print
برج القوس حظك اليوم الخميس 18/8/2016 برج القوس حظك اليوم الخميس 18/8/2016

>كتبت : رانيا علوى

برج القوس على الصعيد المهني:

الصعيد المهنى لمواليد برج القوس سيشهد الكثير من الضغوط والاضطرابات فلا تتردد من أخذ قرارات جادة حاسمة .

على الصعيد العاطفي:

العاطفة والرومانسية يدفعاك اليوم لكى تشهد علاقتك مع شريك حياتك تطور ملحوظ ، و اعلم أنكما فى حاجة للتجديد اليوم بتناول العشاء سويا أو الذهاب لمشاهدة فيلم جديد بالسينما وذلك لكى تتطرق حالة الملل للعلاقة .

برج القوس على الصعيد الصحي:

لمواليد برج القوس سوف تعانى هذه الفترة من المشاكل الصحية مثل الحموضة وعسر الهضم وجفاف الجلد فعليك شرب المزيد من الماء بالإضافة إلى اتباع نظام غذائى جيد .

توقعات علماء الفلك لبرج القوس  

يتوقع علماء الفلك لمواليد برج القوس أنه قد تتأثر حالتك النفسية بسبب استجواب عدد من المقربين لك بأمور خاصة لا ترغب فى الإفصاح عنها ، فالرد و التعامل بحكمة أفضل حل .


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
حظك اليوم برج الدلو الثلاثاء 11/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الدلو الثلاثاء 11/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الحوت الثلاثاء 11/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الحوت الثلاثاء 11/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الجدي الثلاثاء 11/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الجدي الثلاثاء 11/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج القوس الثلاثاء 11/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج القوس الثلاثاء 11/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى