برج القوس حظك اليوم الخميس 18/8/2016

برج القوس على الصعيد المهني:

الصعيد المهنى لمواليد برج القوس سيشهد الكثير من الضغوط والاضطرابات فلا تتردد من أخذ قرارات جادة حاسمة .

على الصعيد العاطفي:

العاطفة والرومانسية يدفعاك اليوم لكى تشهد علاقتك مع شريك حياتك تطور ملحوظ ، و اعلم أنكما فى حاجة للتجديد اليوم بتناول العشاء سويا أو الذهاب لمشاهدة فيلم جديد بالسينما وذلك لكى تتطرق حالة الملل للعلاقة .

برج القوس على الصعيد الصحي:

لمواليد برج القوس سوف تعانى هذه الفترة من المشاكل الصحية مثل الحموضة وعسر الهضم وجفاف الجلد فعليك شرب المزيد من الماء بالإضافة إلى اتباع نظام غذائى جيد .

توقعات علماء الفلك لبرج القوس

يتوقع علماء الفلك لمواليد برج القوس أنه قد تتأثر حالتك النفسية بسبب استجواب عدد من المقربين لك بأمور خاصة لا ترغب فى الإفصاح عنها ، فالرد و التعامل بحكمة أفضل حل .