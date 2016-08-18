برج الأسد حظك اليوم الخميس 18/8/2016

الصعيد المهنى

اليوم هو يوم الحظ بالنسبة لك فيما يتعلق بالمال، فتستطيع الحصول على المال الخاص بك إذا كنت قد قدمته لشخص ما فى الماضى، وقد يرى الطلبة من أبناء برج الأسد، أن حياتهم تسير بشكل صحيح اليوم، وهذا يعنى أن أى امتحان أو اختبار صغير سوف يأتى بنتائج جيدة.

الصعيد العاطفى

تختار اليوم بين طريقك وشريك حياتك، حاولا الاتفاق حول نقط مشتركة بدلا من الرضوخ لرغبات شخص واحد منكم.

الصعيد الصحى

من المتوقع وقوع حادث متعلق بالمياه اليوم، لذا عليك اتخاذ احتياطات إضافية عند السباحة أو ركوب الأمواج، وخلاف ذلك سوف تكون الصحة جيدة وقد تمارس رياضة اليوجا.

توقعات علماء الأبراج

اليوم يبدأ بروتين العمل ولكن قد ينتهى مع الاحتفال مع الأصدقاء المقربين والعائلة، فلديك شعور كبير من الفكاهة والجميع يلتف من حولك.