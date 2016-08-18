أخبار عاجلة

8 الصبح - د/محمد سالم أبو عاصي يوضح إزاي بيتم غسيل مخ لشخص ويوافق على تفجير نفسه ؟؟؟ -
رفضت الإنجاب وعانت من قسوة والدها.. 15 معلومة عن زوزو شكيب -
الوجه الآخر لـ«صاحبة السعادة».. هددت «الزعيم» وباعت 800 فيلم لأمير سعودي -
8 الصبح - د/محمد سالم ابو عاصي ينتقد مناهج الأزهر الشريف ويؤكد إنها من أساس تجديد الخطاب الديني -
انطلاق ورشة "كيفية صناعة الفيلم" على هامش مهرجان الإسماعيلية التسجيلي -
8 الصبح - د/محمد سالم أبو عاصي يوضح أين هو تجديد الخطاب الديني الذي يقدمه الازهر ؟؟؟ -
مساء الأنوار - حلقة الاثنين 10 أبريل 2017 -
نهائي مبكر بين برشلونة ويوفنتوس في دوري الأبطال -
الأرجنتين تطيح بمدرب المنتخب -
8 الصبح - فقرة #أنا_المصري ... التاريخ الفني للنجم العالمي "عمر الشريف" ..البريق الذي لا ينطفي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. حظك اليوم
  5. مصر 365

برج الأسد حظك اليوم الخميس 18/8/2016

Google+ Print
برج الأسد حظك اليوم الخميس 18/8/2016 برج الأسد حظك اليوم الخميس 18/8/2016

>كتبت أسماء زيدان

الصعيد المهنى

اليوم هو يوم الحظ بالنسبة لك فيما يتعلق بالمال، فتستطيع الحصول على المال الخاص بك إذا كنت قد قدمته لشخص ما فى الماضى، وقد يرى الطلبة من أبناء برج الأسد، أن حياتهم تسير بشكل صحيح اليوم، وهذا يعنى أن أى امتحان أو اختبار صغير سوف يأتى بنتائج جيدة.

الصعيد العاطفى

تختار اليوم بين طريقك وشريك حياتك، حاولا الاتفاق حول نقط مشتركة بدلا من الرضوخ لرغبات شخص واحد منكم.

الصعيد الصحى

من المتوقع وقوع حادث متعلق بالمياه اليوم، لذا عليك اتخاذ احتياطات إضافية عند السباحة أو ركوب الأمواج، وخلاف ذلك سوف تكون الصحة جيدة وقد تمارس اليوجا.

توقعات علماء الأبراج

اليوم يبدأ بروتين العمل ولكن قد ينتهى مع الاحتفال مع الأصدقاء المقربين والعائلة، فلديك شعور كبير من الفكاهة والجميع يلتف من حولك.


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
حظك اليوم برج الدلو الثلاثاء 11/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الدلو الثلاثاء 11/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الحوت الثلاثاء 11/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الحوت الثلاثاء 11/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الجدي الثلاثاء 11/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الجدي الثلاثاء 11/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج القوس الثلاثاء 11/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج القوس الثلاثاء 11/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى