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برج العذراء حظك اليوم الخميس 18 أغسطس

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برج العذراء حظك اليوم الخميس 18 أغسطس برج العذراء حظك اليوم الخميس 18 أغسطس

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على الصعيد المهني:

بعض الأزمات التى عانيت منها مؤخرا فى عملك هى الآن فى طريقها للحل، الوقت قد حان للجلوس مع نفسك والتخطيط لما ترغب فى القيام به الأيام المقبلة، من الأفضل أن تضع لنفسك بعض المبادئ التى يمكن أن تسير عليها لفترة طويلة من الوقت.

برج العذراء على الصعيد الصحى:

 الطقس السىء أثر على جهازك التنفسى، نتيجة إهمالك الأيام الماضية لصحتك ستضطر لإجراء عملية فى الأيام المقبلة، لكن لا توجد أسباب تدعوك للقلق فهى عملية بسيطة لا يتطلب الأمر بعدها أكثر من الانتباه لصحتك وأطعمتك، السير على نظام غذائى فى الوقت الراهن سيجعلك ذات صحة أفضل.

برج العذراء على الصعيد العاطفى:

 علاقة حب جديدة بدأت تظهر فى حياتك من صديق قريب لديك، كان يمكنك أن تتخلى عن بعض الأفكار التى كانت تربطك بالماضى، لكنك لم ترغب فى قطع العلاقات القديمة بشريكك القديم، لذا إذا كنت ترغب فى البدء فى علاقة حب جديدة الأيام المقبلة فعليك أن تنتبه إلى تحديد ما تريده بالفعل.

توقعات علماء الفلك لبرج العذراء:

الوقت مناسب لممارسة الرياضات الخفيفة والسفر إلى أماكن بها بحار، لا تحاول الجلوس طويلا فى المنزل دون الاستفادة من الوقت بأى شىء، أنت تحتاج إلى تحسين نفسيتك مما قد عانيته طوال الأيام الماضية، لذا لا تستسلم وتجلس فى المنزل وحيدًا.


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مصر 365

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