برج الميزان حظك اليوم الخميس 18/8/2016

الصعيد المهنى

تهتم اليوم بالتخطيط لبعض النفقات ربما تجاهلتها لوقت طويل، يمكنك مراجعة قائمة مدخراتك اليوم فتستمع إلى أخبار كنت بحاجة إلى تحقيقها.

الصعيد العاطفى

كنت عرضة لكثير من الصدمات العاطفية أنت الآن بحاجة لإعادة تقييم مشاعرك قبل اتخاذ أى قرار نتيجة تفاقم العاطفة بها.

الصعيد الصحى

من المرجح أن تستقر الأمور اليوم، فسوف تكون أكثر تعقلاً فى تصرفاتك اليوم.

توقعات علماء الأبراج

أنت متألق اليوم، فالنجوم تنبأت لك بوظيفة هامة، وتحتاج إلى قرب شخص عزيز عليك اليوم، ولا تقرض الأموال اليوم حتى لا تخسرها، ولا ينبغى أن يكون هناك أى مشاكل مع صحتك .