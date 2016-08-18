استمرار إضراب 550 عاملا بشركة سبريا مصر للمطالبة بتحسين رواتبهم

استمر 550 عاملا بشركة سبريا مصر لإنتاج الكيماويات والبلاستيك بمدنية العاشر من رمضان ، بمحافظة الشرقية، في إضرابهم عن العمل ، للمطالبة بتحسين أوضاعهم المالية.

وتلقي اللواء رضا طبلية ،مدير أمن الشرقية، إخطار من مأمور قسم أول العاشر ، يفيد بورود بلاغ من "مصطفي عبد المؤمن مصطفي " 54 سنة مدير شركة سبريا مصر لإنتاج الكيماويات والبلاستيك والكائنة بالمنطقة الصناعية الثالثة دائرة القسم، بقيام عمال الشركة وعددهم ( 550 ) بالإضراب عن العمل داخل الشركة وتعطيل الإنتاج لمطالبتهم بتحسين أوضاعهم المالية ، والمطالبة بإقالة رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب.

يشار إلى أن الشركة هى شركة مساهمة مصرية تتبع قطاع الأعمال، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 2563 إداري القسم لسنة 2016 ، جاري العرض علي النيابة العامة .