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كلية التربية بالوادى الجديد تعلن شروط التقديم للدراسات العليا هذا العام

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كلية التربية بالوادى الجديد تعلن شروط التقديم للدراسات العليا هذا العام كلية التربية بالوادى الجديد تعلن شروط التقديم للدراسات العليا هذا العام

> الوادى الجديد ــــــ ماهر أبو نور

أعلنت كلية التربية جامعة أسيوط فرع محافظة الوادي الجديد عن تفاصيل مواعيد وشروط الالتحاق بالدراسات العليا "دبلومات ، ماجستير ، دكتوراه" للعام الجامعي 2016/2017 .

حيث تقرر قبول دفعات جديدة من الطلاب للقيد بدبلومات الدراسات العليا، لعام 2016 /2017، اعتبارًا من 15-8-2016، وحتى 3-9-2016 وتشمل الدبلومة العامة فى التربية، والدبلومة المهنية فى التربية، والدبلومة الخاصة فى التربية.

 كما تقرر قبول دفعات جديدة من الطلاب للقيد للماجستير، في تخصصات "مناهج وطرق تدريس، وأصول تربية، وعلم نفس تربوى" و قبول دفعة جديدة من الطلاب للقيد بالدكتوراه في تخصصات مناهج وطرق تدريس وأصول التربية.

وقال الدكتور محمد عبد الواحد وكيل الكلية للدراسات العليا أنه تقرر عقد المقابلة الشخصية واختبارات الاستعداد، للعمل بمهنة التعليم للدبلومة العامة، والدبلومة المهنية فى التربية، وذلك يوم الاثنين 3-10-2016، كما تقرر عقد امتحانات القبول للدبلومة الخاصة فى التربية فى اللغة الانجليزية يوم الاثنين 26-9-2016، ومهارات الحاسب الآلي يوم 28-9-2016.

وأضاف عبد الواحد أن المستندات المطلوبة للتقدم في الدبلومات هي أصل المؤهل الدراسي، وبيان حالة وظيفية معتمد من ملف خدمته ، وشهادة الميلاد، وموافقة جهة العمل معتمدة ، و 4 صور فوتوغرافية و حافظة بلاستيك ، والموقف من التجنيد وإذا كان مؤجل خدمته فيشترط  أن يكون ساري لمدة عام ، بجانب تقديم شهادة حسن السير والسلوك وتسدد قيمة الرسوم الجامعية 800 جنيه سنويا ، وقيمة رسم الشهادة الأصلية 47,75 جنيه .


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