مسلحون يحاولون سرقة سيارة محملة بالسجائر ويصيبون سائقها بقنا

هاجم مسلحون، سيارة نقل محملة بالسجائر وأصابوا قائدها بطلقات نارية، وفروا هاربين، بطريق نجع حمادي – فرشوط .
تلقى اللواء صلاح حسان مدير أمن قنا إخطار ا بإصابة سائق بطلق نارى كشفت التحريات إصابة المدعو ” أسامة.ا.ا ” 30 سنة ومقيم بفرشوط بطلق نارى وتبين من التحريات أنه أثناء قيادة المصاب لسيارة محملة بالسجائر ، قادمة من نجع حمادي، ومتجهة إلى فرشوط، برفقة آخر، الذي تمكن من الهرب ومعهما مبلغ مالي قيمة متحصلات البيع، هاجمهم مسلحون، وأطلقوا عليهم النيران، وفروا هربًا فتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات، التي كلفت وحدة مباحث نجع حمادي، بالتحري حول الواقعة، وضبط المتهمين والسلاح المستخدم .