مسلحون يحاولون سرقة سيارة محملة بالسجائر ويصيبون سائقها بقنا

هاجم مسلحون، سيارة نقل محملة بالسجائر وأصابوا قائدها بطلقات نارية، وفروا هاربين، بطريق نجع حمادي – فرشوط​ ​.

​تلقى​ اللواء صلاح حسان مدير أمن قنا إخطار ا بإصابة سائق بطلق نارى​ ​كشفت التحريات إصابة المدعو ” أسامة.ا.ا ” 30 سنة ومقيم بفرشوط بطلق نارى وتبين من التحريات أنه أثناء قيادة المصاب لسيارة محملة بالسجائر ، قادمة من نجع حمادي، ومتجهة إلى فرشوط، برفقة آخر، الذي تمكن من الهرب ومعهما مبلغ مالي قيمة متحصلات البيع، هاجمهم مسلحون، وأطلقوا عليهم النيران، وفروا هربًا​ ​فتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات، التي كلفت وحدة مباحث نجع حمادي، بالتحري حول الواقعة، وضبط المتهمين والسلاح المستخدم​ ​.