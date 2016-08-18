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انفجار سيارة مفخخة قرب مركز للشرطة بشرق تركيا

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انفجار سيارة مفخخة قرب مركز للشرطة بشرق تركيا انفجار سيارة مفخخة قرب مركز للشرطة بشرق تركيا

صورة ارشيفية

أفادت وكالة دوجان الخاصة للأنباء، بأن سيارة ملغومة انفجرت بالقرب من مركز للشرطة فى إقليم فان فى شرق تركيا قرب الحدود الإيرانية اليوم الأربعاء.

وأضافت، أن كثيرًا من رجال الشرطة وسيارات الإسعاف شوهدت تهرع إلى مكان الانفجار. واستهدف الانفجار مركزا للشرطة يستخدم ثكنات لها.

ولم يتضح على الفور من يقف وراء الهجوم ولكن المتشددين الأكراد كثيرا ما يستهدفون مراكز للشرطة وغيرها من مواقع تمركز قوات الأمن بسيارات ملغومة.

ويشهد جنوب شرق تركيا ذو الأغلبية الكردية أعمال عنف منذ انهيار وقف لإطلاق النار بين وحزب العمال الكردستانى دام عامين ونصف فى يوليو تموز من العام الماضي.

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