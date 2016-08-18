نصائح تجعل «مولودك الجديد» فى أمان

بعد الولادة ووصول المولود بالسلامة، يبدأ الجميع في التقاط الصور التذكارية معه وتسجيل أدق وأصغر لحظات هذا اليوم التاريخي في حياة العائلة، بالإضافة للحظات الأولى لرؤية المولود أيضًا، تسجيل هذه اللحظات بالصور يُعد من أروع الأشياء التي يمكن رؤيتها بعد مرور شهور وسنوات على ولادة الطفل، ومع ذلك عليكِ الحذر عند تصوير مولودك الصغير في المستشفى والانتباه لبعض النصائح.

ا. احرصي على عدم استخدام الفلاش أو الإضاءة العالية في إتجاه المولود أو أمام عينيه، لأنه مضر جدًا على الرضع، وبدلًا من ذلك، اطلبي من الشخص الذي يصوّر بغلق الفلاش والتصوير في إضاءة الغرفة.

2. لا تنسي التقاط أول صورة لكِ عند رؤية مولودك، حيث المشاعر والدموع والسعادة التي تظهر على وجهك في تعبير لا يُنسى.

3. صورة الحمام الأول للطفل داخل المستشفى خلال تنظيفه بعد عملية الولادة.

4. صورة الحضن الأول لصغيرك أو صورته الأولى مع أخية الأكبر، جميعها لقطات لا يفوتك تسجيلها.

5. التقطي لطفلك صورًا متعددة، ولا تخجلي من تصويره خلال ارتداء ملابسه الأولى ورضاعته، أو حتى وهو دون ملابس خلال تغيير الحفاض.

6. التقاط صورة لقدميه الصغيرتين وأصابع يديه الأصغر.

7. لا تنسي التقاط صور للتفاصيل، مثل: أسورة الولادة، وورقة معلومات الولادة، وبالونات غرفة طفلك الصغير استقبالًا له.

8. و لا تنسي صورة طفلك مع أبيه واحتضانه لأول مرة، وكذلك صورته مع الجدة أو الأقارب الموجودين.