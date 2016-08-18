أخبار عاجلة

8 الصبح - د/محمد سالم أبو عاصي يوضح إزاي بيتم غسيل مخ لشخص ويوافق على تفجير نفسه ؟؟؟ -
رفضت الإنجاب وعانت من قسوة والدها.. 15 معلومة عن زوزو شكيب -
الوجه الآخر لـ«صاحبة السعادة».. هددت «الزعيم» وباعت 800 فيلم لأمير سعودي -
8 الصبح - د/محمد سالم ابو عاصي ينتقد مناهج الأزهر الشريف ويؤكد إنها من أساس تجديد الخطاب الديني -
انطلاق ورشة "كيفية صناعة الفيلم" على هامش مهرجان الإسماعيلية التسجيلي -
8 الصبح - د/محمد سالم أبو عاصي يوضح أين هو تجديد الخطاب الديني الذي يقدمه الازهر ؟؟؟ -
مساء الأنوار - حلقة الاثنين 10 أبريل 2017 -
نهائي مبكر بين برشلونة ويوفنتوس في دوري الأبطال -
الأرجنتين تطيح بمدرب المنتخب -
8 الصبح - فقرة #أنا_المصري ... التاريخ الفني للنجم العالمي "عمر الشريف" ..البريق الذي لا ينطفي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. أونا

الدولار يتراجع أمام اليورو على وقع الإجتماع المركزى الأمريكى

Google+ Print
الدولار يتراجع أمام اليورو على وقع الإجتماع المركزى الأمريكى الدولار يتراجع أمام اليورو على وقع الإجتماع المركزى الأمريكى

أرشيفية

تخلى الدولار عن مكاسبه التي حققها في وقت سابق الأربعاء وتراجع أمام اليورو والين والفرنك السويسري بعدما أظهر محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) لشهر يوليو أن هناك توافقا عاما على الحاجة لمزيد من البيانات قبل الزيادة التالية في الفائدة.

وأظهر المحضر أن أعضاء لجنة السوق المفتوحة بالمجلس المسؤولة عن تحديد أسعار الفائدة متفائلون بشكل عام بشأن الآفاق الاقتصادية في البلاد وسوق العمل لكن بعضهم قال إن تباطؤا في وتيرة التعيين في المستقبل ربما يقف حائلا أمام رفع الفائدة في المدى القريب.

وانخفض مؤشر الدولار – الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل سلة عملات رئيسية – بنسبة 0.04 بالمئة في أحدث تعاملات إلى 94.753 بعدما ارتفع بنحو 0.3 بالمئة إلى 95.102 في وقت السابق اليوم. ونزل المؤشر لفترة وجيزة 0.3 بالمئة مسجلا أدنى مستوى خلال الجلسة 94.510 .

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
8 الصبح - شوف أسعار الجملة للخضروات والفاكهة .. وأسعار الذهب والعملات الأجنبية اليوم

8 الصبح - شوف أسعار الجملة للخضروات والفاكهة .. وأسعار الذهب والعملات الأجنبية اليوم

أسعار العملات اليوم الثلاثاء 11 ابريل 2017 في بنك مصر

أسعار العملات اليوم الثلاثاء 11 ابريل 2017 في بنك مصر

قائمة أسعار بلح رمضان في مجمعات الأهرام الاستهلاكية

قائمة أسعار بلح رمضان في مجمعات الأهرام الاستهلاكية

تعرف علي ابرز السلع التي قفزت أسعارها في شهر مارس

تعرف علي ابرز السلع التي قفزت أسعارها في شهر مارس