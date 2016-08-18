الدولار يتراجع أمام اليورو على وقع الإجتماع المركزى الأمريكى

تخلى الدولار عن مكاسبه التي حققها في وقت سابق الأربعاء وتراجع أمام اليورو والين والفرنك السويسري بعدما أظهر محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) لشهر يوليو أن هناك توافقا عاما على الحاجة لمزيد من البيانات قبل الزيادة التالية في أسعار الفائدة.

وأظهر المحضر أن أعضاء لجنة السوق المفتوحة بالمجلس المسؤولة عن تحديد أسعار الفائدة متفائلون بشكل عام بشأن الآفاق الاقتصادية في البلاد وسوق العمل لكن بعضهم قال إن تباطؤا في وتيرة التعيين في المستقبل ربما يقف حائلا أمام رفع الفائدة في المدى القريب.

وانخفض مؤشر الدولار – الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل سلة عملات رئيسية – بنسبة 0.04 بالمئة في أحدث تعاملات إلى 94.753 بعدما ارتفع بنحو 0.3 بالمئة إلى 95.102 في وقت السابق اليوم. ونزل المؤشر لفترة وجيزة 0.3 بالمئة مسجلا أدنى مستوى خلال الجلسة 94.510 .