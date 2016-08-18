أمين سر لجنة حقوق الإنسان :مجلس النواب رحيم بالفقراء

قال أمين سر لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب محمود محيي الدين، إنّ رئيس الحكومة شريف إسماعيل، سيكاشف البرلمان بتطورات تنفيذ برنامجه مع بداية الدورة البرلمانية القادمة، لأنّ المجلس سيأخذ إجازته السنوية بداية من 31/8، التي من المفترض أن تكون شهر ونصف.

وأضاف محيي الدين خلال لقائه ببرنامج “ساعة من مصر”، المذاع على قناة “الغد” الإخبارية، مع الإعلامي محمد المغربي، أن اجتماع الحكومة والبرلمان اتسم بالمصارحة والكاشفة، مضيفًا أن حكومة شريف إسماعيل تعتبر حكومة البرلمان لأن المجلس هو من أعطاها الثقة.

وأوضح محيي الدين أن السلع الأساسية المرتبطة بالتعليم والصحة تعد معافاة من ضريبة القيمة المضافة، متابعاً أن ضريبة القيمة المضافة بديل لضريبة المبيعات، قائلاً: “مجلس النواب رحماء بالفقراء، والدليل على ذلك نحن أول من أوقفنا قانون الخدمة المدنية”.

وأكد محيي الدين أن الحكومة المصرية نالت ثقة البرلمان نتيجة عرضها برنامج متأثر بالحالة التى تمر بها مصر من عدم استقرار للاقتصاد، وطبقا للدستورهي حكومة دستورية، وأن الجانب السياسي والأمني يخضع لسلطة الرئيس منذ أشهر.