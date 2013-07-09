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استقالة أمين مساعد "مصر القوية" بالفيوم اعتراضا على تصريحات أبوالفتوح

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استقالة أمين مساعد "مصر القوية" بالفيوم اعتراضا على تصريحات أبوالفتوح استقالة أمين مساعد "مصر القوية" بالفيوم اعتراضا على تصريحات أبوالفتوح

أعلن أحمد سراج الدين أمين مساعد حزب " القوية" بالفيوم استقالته من الحزب احتجاجا على تصريحات رئيس الحزب الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح تعليقا على أحداث الحرس الجمهورى ومطالبته رئيس الجمهورية المؤقت للتقدم باستقالته.

وقال سراج الدين، فى تصريحات اليوم الثلاثاء، "إنه تقدم باستقالته احتجاجا على تصريحات الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح والتى لم يدلى بها عندما قُتِلَ جنودنا فى رفح، ولا عندما قُتِلَ 11 من الشباب أمام مكتب الإرشاد ولا فى أحداث قصر الاتحادية، وأنه لم يطالب الرئيس المعزول محمد مرسى باستقالته فكيف يطلبها الآن رغم أن هناك شبهة فى تورط جماعة الإخوان المسلمين فى الكثير من الأحداث".
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