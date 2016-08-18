أخصائية تغذية: تتبيل اللحوم قبل طهيها يحد من تكوين المركبات المسرطنة

تحاول الزوجات تقديم وجبات متنوعة وذات مذاق حلو يوميا لأفراد الأسرة، وفى هذا السياق تنصح الدكتورة "علا محمد" أخصائية التغذية العلاجية بأهمية تتبيل كل أنواع اللحوم قبل طهيها.

وتقول: "تتبيل اللحوم قبل طهيها من الخطوات المعروفة عن خطوات الطهى الحديثة وعادة يتم نقعها بالخل أو عصير الليمون بالإضافة إلى توابل أخرى تعطى نكهات مميزة لها، وهذه الخطوة من الخطوات الهامة التى تساعد فى نضج اللحوم وتجعلها طرية سهلة المضغ والبلع وإضافة نكهة مميّزة للحوم عن طريق التوابل".

وأضافت: "تعمل خطوة التتبيل على تقليل المركبات المسرطنة بشكل ملحوظ والتى تنتج أثناء طهى اللحوم، إذ أن تعريض اللحوم إلى درجات حرارة عالية أثناء الطهى ينتج مركبات مسرطنة لكن تركيزها ينخفض بمقدار 99% لدى نقع اللحوم قبل طهيها، ولهذا تعتبر عملية نقع اللحوم من الممارسات الهامة للوقاية من الأمراض السرطانية، ونقع اللحوم يحافظ على جودتها ويخفض من نمو البكتيريا فيها.

وأشارت إلى أن تتبيل اللحوم فى عصير الليمون أو الخل يمكن أن يقلل كثيرا من إنتاج مركبات ضارة AGE التى ترتبط بالأمراض المزمنة والشيخوخة.

وتوصى الدكتورة "علا" ببعض النقاط لتتبيل اللحوم بطريقة صحيحة، وهى..

1. ضع اللحوم المنقوعة فى الثلاجة وليس فى درجة حرارة الغرفة.

2. وزّع صلصة النقع على أجزاء اللحمة بالتساوى.

3. يتم تغطية اللحوم المنقوعة ولا تتركها مكشوفة.

4. لا تعيد استخدام سائل نقع اللحوم أكثر من مرة واحدة لأنه يحتوى على البكتيريا من اللحوم النيئة مما يسبب تلوث الطعام.

5. لا تستخدم أوانى ألمنيوم أو تعرض سائل النقع لورق الألمونيوم "القصدير" لأنها تكون معرّضة لتفاعلات كيماوية ضارة.

6. يمكن نقع دجاجة كاملة أو أجزاء منها ويفضل عمل ثقوب فيها عن طريق شوكة أو تقطيعها إلى قطع صغيرة لتمتص قدر أكبر من التتبيلة.

7. يمكن نقع الدجاج لمدة تصل إلى يومين فى الثلاجة قبل طهيها.

8. ينصح بنقع السمك لمدة 30 إلى 60 دقيقة وليس أكثر لأن نقع السمك لمدة أطول تسبب طراوة أعلى من الدرجة المطلوبة.

9. ينصح بنقع قطع اللحمة الصلبة لكى تكتسب الطراوة، ويمكن نقعها لمدة أقصاها 24 ساعة.