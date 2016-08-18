السيطرة على حريق هائل بمخزن موبيليا غرب الإسكندرية

تمكنت قوات الحماية المدنية بالإسكندرية، مساء اليوم الأربعاء من السيطرة على حريق هائل شب في مخزن موبيليا تابع لإحدى الشركات، بالكيلو 23 بالطريق الصحراوي غرب المحافظة، ومنعت امتداد النيران للمساكن المجاورة للمخزن.

وقال العميد، عمر جاب الله، مدير إدارة الحماية المدنية بالمحافظة، إن الأجهزة الأمنية دفعت بـ14 سيارة إطفاء للسيطرة على الحريق ومنعت امتداد النيرات لأحد معارض السيراميك المجاورة للمخزن وللمساكن التي يقطنها الأهالي هناك.

وأضاف “جاب الله”، في تصريحات خاصة لـ”بوابة الأهرام”، أن الحريق لم يسفر عن سقوط أي اصابات بشرية ولم تحدد حتى الآن حجم الخسار المادية الناجمة عنه.

وأكد مدير الحماية المدنية، أن هناك فريقًا من الأدلة الجنائية يعمل على معرفة السبب وراء الحريق، وتحرر المحضر اللازم واخطرت النيابة للتحقيق.