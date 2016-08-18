موقع التنسيق على الويب "واقع".. الطلاب يشتكون.. والوزارة تتعلل بالضغط

يشهد موقع التنسيق الإلكترونى على بوابة الحكومة المصرية، مشكلة فنية متعلقة بصعوبة تحميل الصفحة الإلكترونية الخاصة بطلبات التحويل لتقليل الاغتراب، التى يتقدم بها طلاب المرحلتين الأولى والثانية من التنسيق، حيث اشتكى العشرات من الطلاب هذه المشكلة الفنية الخاصة بموقع التنسيق.

وأكد الطلاب، أن موقع التنسيق "واقع"، وأنهم لا يستطيعون تقديم طلبات تحويلات تقليل الاغتراب التى أعلنت وزارة التعليم العالى بدءها منذ يوم الثلاثاء المقبل وتستمر أعمالها حتى بعد غد الجمعة.

ومن جانبه، أوضح مصدر مسئول بوزارة التعليم العالى والبحث العلمى، أن ما يشهده موقع التنسيق فيما يخص تحويلات تقليل الاغتراب مشكلة فنية بسبب الضغط الشديد وكثرة عمليات الدخول على الموقع من قبل طلاب التحويلات وطلاب الشهادات العربية وغيرها من الخدمات التى يقدمها موقع التنسيق.