خالد صلاح: شهادة محمد حسان عن رابعة تصحيح للتاريخ..ورد على مزاعم الإخوان

قال الكاتب الصحفى خالد صلاح، رئيس مجلس إدارة وتحرير "اليوم السابع"، إن شهادة الشيخ محمد حسان، الداعية الإسلامى، اليوم عبر فضائية "الرحمة" تمثل شهادة بالغة الأهمية ولها علاقة بما حدث فى فض رابعة وما قلبها.

وأضاف خالد صلاح، ببرنامج "على هوى مصر" الذى يذاع على فضائية النهار one، إن ما قاله الشيخ محمد حسان ينفى مزاعم حدوث عدوان واقتحام بالقوة على المعتصمين، ويؤكد أن الدولة حتى اللحظة الأخيرة كانت لديها النية لفض الاعتصام بشكل سلمى، مشيراً إلى أن"حسان" خرج من مكتب المشير عبد الفتاح السيسى آنذاك وقال "خرجنا سعداء وتوصلنا لنتائج إيجابية" قبل فض الاعتصام، والدولة لديها نية لتجنب إراقة الدماء .

وأوضح خالد صلاح أن شهادة الشيخ حسان جاءت من القلب لإعادة تصحيح التاريخ المصرى الذى يشوهه الإخوان عبر الفضائيات القطرية والتركية، مضيفاً: "حاولوا إثارة الفوضى وتحويل البلد لحرب أهلية بالداخل والآن يعملون من الخارج ضد الوطن، كما أن العديد من الإعلاميين انحطوا للقبول بالعمل لدى القنوات الأجنبية ضد بلدهم".

وأشار خالد صلاح إلى أن "حسان" أكد خلال الحلقة أن الرئيس قد وافق على جميع طلبات قيادات جماعة الإخوان قبل فض الاعتصام، ولكنهم تراجعوا عن الاتفاق.