تعرّفوا على شخصيات "فينديرومي" الجديدة من "فيندي"

تطلّ علينا هذه الأيام شخصيتا "فينديرومي" FENDIRUMI. وهما شخصيّتان من دمى "فيندي" FENDI الشهيرة المصنوعة من الفرو، بطول يبلغ مترين من المتعة والإثارة. استلهمت شخصية Piro-chan البنّاتية الوردية اللذيذة من العيون المستديرة الصفراء لدى Qutweetcharm، مع غرّة زرقاء وشعار FENDI على صدرها؛ في حين أن Bug-kun صبيانيّ أزرق بشخصية واثقة، مستوحى من أكسسوارات الحقائب Bag Bugs الأيقونية، بغرّته الصفراء.

ولدت شخصيّتا "فينديرومي" FENDIRUMI احتفاءً من دار "فندي" FENDI بثقافة البوب اليابانية المجسّدة في Kigurumi، وهما عبارة عن شخصيتي "ماسكوت" يابانية الأصل، جرى ابتكارها في الثمانينات بغية الترويج لمعرض أقامته هيئة حكومية محليّة. يجوب الثنائي المرح شوارع لندن حالياً، في جولات ومشاوير على طول شارع نيوبوند ستريت. ولأولئك الذين لا يستطيعون الذهاب إلى هارودز، فقد جرى في الوقت نفسه إطلاق شخصيّات "فينديرومي" FENDIRUMI في متاجر الدار في دول مجلس التعاون الخليجي، على شكل أكسسوارات.