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مصطفى الفقي: السيسي قرر التضحية بجزء من شعبيته مقابل إصلاح الاقتصاد

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مصطفى الفقي: السيسي قرر التضحية بجزء من شعبيته مقابل إصلاح الاقتصاد مصطفى الفقي: السيسي قرر التضحية بجزء من شعبيته مقابل إصلاح الاقتصاد

مصطفى الفقى

قال الدكتور مصطفى الفقي، المفكر السياسي، إن الرئيس عبد الفتاح ، قرر التضحية بصفة مؤقتا بجزء من شعبيته مقابل قرارات الإصلاح الاقتصادي.

وأضاف «الفقي» خلال لقائه ببرنامج «يحدث في » الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر، ويذاع على فضائية «إم بي سي مصر» اليوم الأربعاء، أن القرار الاقتصادي لا يمكن أن يتخذ بمعزل عن البيئة السياسية، مشيرًا إلى أن البرلمان الحالي لم يمارس دوره حتى الآن بشكل يرفع عن كاهل «السيسي» جزءا من الأعباء الملقاة عليه.

وأشار إلى أنه لا يمكن لأحد حجب المعلومات عن رئيس الجمهورية حاليًا، في ظل الثورة الهائلة في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

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