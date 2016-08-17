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صراع الصفقات - ميلان يضم لاعب أتليتكو مدريد السابق

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صراع الصفقات - ميلان يضم لاعب أتليتكو مدريد السابق صراع الصفقات - ميلان يضم لاعب أتليتكو مدريد السابق

(إفي): أكد نادي ميلان الإيطالي رسميا اليوم ضم لاعب الوسط الأرجنتيني خوسيه سوسا لاعب أتليتكو مدريد السابق بعقد لموسمين عقب ترك بشكتاش التركي.

وذكر النادي على موقعه الالكتروني "ميلان كان يحتاج إلى الخبرة والمهارة والاداء الجيد بوسط الملعب. نجد هذه العناصر فيك والتي تعد اساس العقد الذي سيربطنا حتى 30 من يونيو من عام 2018".

وسافر سوسا (31 عاما) إلى مدينة ميلانو الثلاثاء وخضع اليوم لفحص طبي في عيادة بمدينة لومباردا قبل توقيع العقد مع فريقه الجديد.

بدأ سوسا الملقب بـ"الأمير الصغير" مسيرته في نادي استوديانتيس الأرجنتيني (2002-2007) قبل الارتقاء إلى كرة القدم الأوروبية باللعب في صفوف بايرن ميونخ الألماني (2007-2010) ونابولي الإيطالي (2010-2011) وميتاليست الأوكراني (2011-2014) واتلتيكو مدريد (2014) وبيشكتاش (2014-2016).

وخاض أيضا خمس مباريات في دوري ابطال أوروبا في موسم 2014 مع أتليتكو عندما بلغ الفريق تحت قيادة الأرجنتيني دييجو سيميوني نهائي لشبونة وخسر في الوقت الإضافي أمام ريال مدريد.

وتعد هذه رابع صفقة لميلان في سوق الانتقالات عقب ضم جيانلوكا لابادولا والباراجوائي جوستافو جوميز والأرجنتيني ليونيل فانيجيوني

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