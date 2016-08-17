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هنري يراهن: جوارديولا لن يظل طويلا في سيتي

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هنري يراهن: جوارديولا لن يظل طويلا في سيتي هنري يراهن: جوارديولا لن يظل طويلا في سيتي

بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي لن يكون أرسين فينجر أو أليكس فيرجسون جديد في الدوري الإنجليزي، سيقضي رحلة قصيرة ولن يستمر طويلا إن صدق توقع الغزال الفرنسي الأسمر تييري هنري.

هنري قال اليوم الأربعاء إن جوارديولا لن يستمر طويلا مديرا فنيا لسيتي، وذلك في حواره مع TRF.

وشرح هنري رأيه "جوارديولا يحب السيطرة على كل شيء والتحكم في كل شخص ويبحث عن المعرفة في كل تفصيلة من العمل".

وتأتي تصريحات هنري وقد عمل مع جوارديولا في برشلونة.

وتابع "جواردويلا متوتر. يخلق حوله أجواء عصبية بسبب توتره الدائم ورغبته الكبيرة في التحكم والسيطرة على أدواته".

وأضاف "وأن يجد جوارديولا من يتحمل تلك الأجواء حوله لفترة طويلة فهذا أمر شبه مستحيل".

وأتم "لهذا جوارديولا قال بنفسه من قبل إنه يبقى في المكان عامين أو ثلاثة وبعدها يرحل. ليس من السهل التعامل مع هذا الرجل لكن شخصيته تلك كانت السبب في نجاحه أينما حل".

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