بالفيديو – أخيرا.. باتو يعود للتسجيل في دوري الأبطال بعد 1365 يوما

عاد البرازيلي ألكسندر باتو لهز شباك منافسيه مرة أخرى في دوري أبطال أوروبا بعدما سجل هدفا في مرمى موناكو في المباراة التي تقام بينهما يوم الأربعاء.

ويلتقي فياريال بمنافسه موناكو في ملعب المادريجال في إطار ذهاب تحديد المتأهل لدور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.

واستطاع باتو تسجيل هدفا لأول مرة في دوري أبطال أوروبا بعدما مرر لاعبو الفريق الإسباني الكرة ثلاث مرات بالرأس قبل أن ينهيها البرازيلي برأسية في الشباك.

ويعد هذا الهدف هو الأول لباتو في دوري أبطال أوروبا منذ 1365 يوما بعدما سجل هدفا مع ميلان ضد أندرلخت في عام 2012 وبالتحديد في الـ21 من شهر نوفمبر آنذاك.

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