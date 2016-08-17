انتداب خبراء المعمل الجنائى لمعاينة مكان حادث استشهاد مدير نيابة الظاهر

أمرت نيابة شرق القاهرة الكلية برئاسة المستشار محمد عبد السافى المحامى العام الأول، بانتداب خبراء المعمل الجنائى لمعاينة ورفع البصمات، من مكان حادث استشهاد مدير نيابة الظاهر وإصابة ضابط بالقاهرة الجديدة.

وكشفت المعاينة الأولية التى أجريت، عن وجود متعلقات الشهيد فى مكان الحادث، فضلًا عن وجود ما يزيد عن فوارغ 17 طلقة تم تحريزها والتحفظ عليها.

وتلقت مباحث شرق القاهرة، بلًاغا بوقوع مشادة كلامية بين مجموعة من الأعراب ووكيل نيابة وضابط بشارع التسعين بالقاهرة الجديدة، حيث تطورت وقام المتهمون بإطلاق النار على المجنى عليهم، مما أسفر عن استشهاد محمد يحيى مدير نيابة الظاهر وإصابة ضابط و4 آخرين.