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نائب وزير الخارجية الروسى يلتقى بمعارض بارز لنظام بشار الأسد

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نائب وزير الخارجية الروسى يلتقى بمعارض بارز لنظام بشار الأسد نائب وزير الخارجية الروسى يلتقى بمعارض بارز لنظام بشار الأسد

>كتب: هاشم الفخرانى

ناقش نائب وزير الخارجية الروسى، ميخائيل بوجدانوف الذى يؤيد الرئيس السورى بشار الأسد، مع أحمد معاذ الخطيب، الرئيس السابق للائتلاف الوطنى لقوى الثورة والمعارضة السورية،  الأوضاع فى سوريا.

 

 

وذكرت "روسيا اليوم" أنه جاء فى بيان الخارجية الروسية، نشر اليوم الأربعاء، أنه جرى "تبادل صريح ومعمق لوجهات النظر حول تطورات الوضع العسكري والسياسى والإنسانى فى سوريا".

 

 

وأضاف البيان، أنه تم التأكيد على عدم وجود بديل عن التسوية السياسية للأزمة، التي طال أمدها فى سوريا، من خلال الحوار الشامل بين الأطراف السورية، على أساس بيان جنيف فى 30 يونيو عام 2012، وقرارات مجلس الأمن الدولى بهذا الشأن، وقرارات المجموعة الدولية لدعم سوريا.

 

وكتب الخطيب على صفحته فى موقع "فيسبوك"، أنه أكد خلال لقائه مع بوجدانوف فى الدوحة يوم الثلاثاء 16  أغسطس  الجارى، على "أهمية الحفاظ على نظام وقف الأعمال العدائية وتعزيزه، فى الوقت الذى تتواصل فيه المعركة بلا هوادة ضد التنظيمات الإرهابية غير المشمولة بنظام وقف الأعمال العدائية".

 

وصرح الخطيب قبيل اللقاء مع المبعوث الروسى إلى الشرق الأوسط، أن النقاش سيركز على الحل السياسى للأزمة السورية ووقف قتل المدنيين.

 

 

وكان نائب وزير الخارجية الروسى، ميخائيل بوجدانوف، أعلن الاثنين الماضى، أنه سيقوم بجولة فىالشرق الأوسط، تتضمن العاصمة القطرية الدوحة، يلتقى خلالها ممثلين عن المعارضة السورية ومسئولين قطريين، لبحث تطورات الأزمة السورية.

 

 

ومن المقرر أن تشمل جولة نائب وزير الخارجية الروسى، زيارة للأردن يلتقى خلالها قيادات أردنية وفلسطينية، وزيارة للسعودية للقاء مسئولين سعوديين ويمنيين.


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