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مدير أمن القليوبية يتفقد قرية الجعافرة ونقطة الشرطة الجديدة

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مدير أمن القليوبية يتفقد قرية الجعافرة ونقطة الشرطة الجديدة مدير أمن القليوبية يتفقد قرية الجعافرة ونقطة الشرطة الجديدة

اللواء مجدى عبد العال، مساعد الوزير مدير أمن القليوبية

مراسل«ONA»:
> زار اللواء مجدى عبد العال، مساعد الوزير مدير أمن القليوبية – قرية الجعافرة، حيث تفقد بعض الأماكن التى كانت تستغلها العناصر الإجرامية فى ممارسة نشاطها الإجرامى فى مجال الإتجار بالمواد المخدرة وتشكيلات سرقة السيارات وتجارة السلاح .

كما تفقد نقطة شرطة الجعافرة ومتابعة سير العمل بها والتأكيد على الضباط والقوات بحسن معاملة المواطنين، وضبط كل من تسول له نفسه تعكير صفو الأمن العام أو المساس بأمن وأمان المواطنين وعدم السماح بقيام البعض بممارسة الأعمال الإجرامية كالتجارة بالمواد المخدرة والأسلحة والذخائر أو سرقة السيارات أو التعدى على ثمة ممتلكات للمواطنين واتخاذ الإجراءات القانونية حيال مرتكبى تلك الوقائع فى حينه.

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