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مصدر قضائى: مقتل عضو نيابة الظاهر أثناء مهمة غير رسمية

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مصدر قضائى: مقتل عضو نيابة الظاهر أثناء مهمة غير رسمية مصدر قضائى: مقتل عضو نيابة الظاهر أثناء مهمة غير رسمية

>كتب : أحمد إسماعيل

قال مصدر قضائى بنيابة غرب القاهرة الكلية، إن عضو نيابة الظاهر الجزئية، والذى لقى مصرعه على يد مجموعة مسلحين من البدو فى منطقة القاهرة الجديدة، لم يكن فى مهمة عمل رسمية.

 

وأضاف المصدر أنهم تلقوا الخبر بمزيد من الحزن والآسى، مطالبا الأجهزة الأمنية بالقاهرة بسرعة ضبط الجناة.

 

تلقت الأجهزة الأمنية بالقاهرة بلاغا بمصرع محمد يحيى، وكيل نيابة الظاهر، إثر إطلاق مسلحين النار عليه بالقاهرة الجديدة، وأصيب الضابط المرافق له، وأفاد مصدر أمنى بأن وكيل النيابة والضابط وصلا إحدى المناطق بالقاهرة الجديدة، وذلك لإخراج بعض البدو من قطعة أرض استولوا عليها، إلا أن بعض المسلحين أطلقوا النار عليهما، وتم نقلهما إلى المستشفى، ولفظ وكيل النائب العام أنفاسه الأخيرة بينما لازال الضابط يخضع للعلاج.

 

 

 


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