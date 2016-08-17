"الكهرباء": استهلاك التيار بالمساجد والكنائس عال.. وجارى تركيب عدادات كودية

قال الدكتور محمد اليمانى، المتحدث باسم وزارة الكهرباء، إن بعض مستخدمى مواقع التواصل الاجتماعى قاموا بالتعليق على مطالبة المصلين بدفع فواتير الكهرباء والمياه الخاصة بالمساجد، وجاءت آرائهم ما بين الواقعية والسخرية.

وأضاف اليمانى، فى مداخلة هاتفية عبر فضائية "العاصمة"، أن وزارة الكهرباء لا تستطيع قطع التيار الكهربائى عن المساجد أو الكنائس، ولكن استهلاك التيار فى دور العبادة فوق العادة، بسبب وجود عدد كبير من التكييفات والسخانات، ولا تُدفع لها فواتير.

وأشار المتحدث باسم وزارة الكهرباء، إلى أنه لم يتم قطع الكهرباء عن أى مسجد أو كنيسة على الإطلاق، ولكن يتم حاليا تركيب عدادات مسبقة الدفع فى بعض عدد من المساجد الأهلية من أجل التحكم فى الاستهلاك.

وعن الإنارة بالشوارع، قال إن هناك 3.9 مليون عمود إنارة وجارى استبدال الكشافات بأخرى موفرة وتركيب تايمر إليكترونى يمنع إضاءتها نهاراً، موضحاً أنه تم تعميم ذلك على مليون و200 ألف عمود إنارة.