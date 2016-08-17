الأهلى يضع شرطين للمشاركة فى دورى الموسم الجديد

قرر مجلس إدارة الأهلي برئاسة محمود طاهر، الأربعاء، عدم المشاركة في قرعة بطولة الدوري العام وما يترتب عليها والمقرر إجرائها يوم الأثنين في مقر اتحاد الكرة.

وأصدرت إدارة الأهلي قرارا بالاعتذار عن عدم المشاركة في قرعة الدوري العام وعدم المشاركة في بطولة الدوري للموسم المقبل طالما لم تتوافر ضمانات أمنية حقيقية وجدية.

وقرر مجلس إدارة الأهلي في حال توافر هذه الضمانات عدم لعب مباريات الموسم الجديد إلا داخل القاهرة وليس أي مكان آخر.

وكان الأهلي قد نقل مبارياته إلى استاد برج العرب الموسم الماضي الذي انتهى بتتويجه بلقب الدوري رقم 38.

وكان عامر حسين رئيس لجنة المسابقات قد وجه دعوة للأندية المشاركة في الدوري بإرسال مندوبيها لحضور مراسم قرعة الدوري.