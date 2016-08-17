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تجديد تعيين 3 مديرى عموم بوزارة الأوقاف

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تجديد تعيين 3 مديرى عموم بوزارة الأوقاف تجديد تعيين 3 مديرى عموم بوزارة الأوقاف

الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف

مراسل«ONA»:
> إعتمد الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، اليوم الأربعاء، تجديد تعيين الشيخ محمد عبد الموجود عبد المقصود خليفة – مديرًا عامًّا للمساجد الأهلية بدرجة مدير عام إعتبارًا من 9 / 9 / 2016 مع استمرار تكليفه للقيام بتسيير أعمال وظيفة رئيس الإدارة المركزية لشئون المساجد والقرآن الكريم .

كما إعتمد أيضا تجديد تعيين الشيخ محمد عيد على كيلانى، مديرًا عامًّا للإدارة العامة للمساجد الحكومية بدرجة مدير عام اعتبارًا من 9 / 9 / 2016.

فيما إعتمد تعيين الشيخ محمد يونس على يونس، وكيلا لمديرية أوقاف الإسكندرية لشئون الدعوة والبر بدرجة مدير عام لمدة سنة اعتبارًا من 9 / 9 / 2016، مع استمرار تكليفه للقيام بتسيير أعمال وظيفة مدير مديرية أوقاف مرسى مطروح .

 

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