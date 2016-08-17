أخبار عاجلة

نشر رابط موقع تحديث بيانات البطاقات التموينية لـ 19 مليون مواطن والخطوات التفصيلية لتجنب إيقافها -
السفيرة عزيزة - الشيخ / خالد الجندي : مصر دولة قبيطية بمسلميها ومسيحيها " كلنا أقباط " -
السفيرة عزيزة - إيفيت شكري عياد : إحنا هندخل الجنة على طبق من فضة متشكرين أوي -
تعرف على صلاحيات رئيس الجمهورية الأربعة عشر وفقا لقانون الطوارئ المصري -
السفيرة عزيزة - إيفيت شكري عياد : مدارس الراهبات عمرها ما كانت إسمها مدارس مسيحية -
السفيرة عزيزة - الشيخ / خالد الجندي : مرض فساد التعلق " أمراض العقيدة " الشعب المصري ما زال بخير -
فيديو || أحد العائدين من تنظيم داعش يكشف كيفية تجنيدهم لانتحاريين طنطا والإسكندرية -
بالصور || مفاجأت حدثت بكنيستي طنطا والإسكندرية قبيل تفجيرهما ومصادر بالكنيسة والداخلية يؤكدون ذلك -
أشرف قاسم يرحل عن الداخلية -
السفيرة عزيزة - الشيخ / خالد الجندي : يجب أن نتخلص من التسميات الدينية للأشياء " الصفا والمروة " -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. أونا

انطلاق أعمال منتدى رجال الأعمال المصري بالعاصمة الصومالية «مقديشيو»

Google+ Print
انطلاق أعمال منتدى رجال الأعمال المصري بالعاصمة الصومالية «مقديشيو» انطلاق أعمال منتدى رجال الأعمال المصري بالعاصمة الصومالية «مقديشيو»

جانب من حضور منتدى رجال الأعمال

افتتح السفير المصري لدى الصومال وليد إسماعيل، منتدى رجال الأعمال المصري الصومالي، بين التجار المصريين ونظرائهم الصوماليين، بحضور وزير التجارة والصناعة الصومالي عبد الرشيد محمد أحمد، بالعاصمة الصومالية مقديشيو، والذي سيستغرق 4 أيام.

وحضر حفل الافتتاح لفيف من مسئولي الصومالية، والعديد من رجال الأعمال والتجار الصوماليين، ومن أبرزهم رئيس غرفة التجارة الصومالية، وتضمن الوفد المصري مسئولين من وزارات التجارة والصناعة، والموارد المائية والري، والكهرباء والطاقة المتجددة، وغرفة التجارة وبعض الشركات المصرية.

وأكد إسماعيل، أن العلاقات الثنائية إزدهرت بشكل واضح في الفترة الأخيرة بسبب وجود إرادة سياسية قوية لإعادة العلاقات بين البلدين إلى ما كانت عليه قبل إندلاع الحرب الأهلية عام 1991، وأن لديها إمكانات اقتصادية كبيرة تجعلها حاليًا في المركز الثاني كأكبر أفريقي، كما أشار إلى وجود فرص إستثمارية هائلة في مصر خاصة في منطقتي محور قناة السويس والصعيد.

ومن جانبه، أعرب وزير التجارة الصومالي عن سعادته لانطلاق أعمال أول منتدى رجال أعمال مصري صومالي، موضحًا، أهمية مصر كشريك وداعم للاقتصاد الصومالي، وأثنى على جودة المنتجات المصرية، كما طلب تعزيز العلاقات التجارية الثنائية، وبناء الثقة بين التجار المصريين والصوماليين، مؤكدًا احتياج السوق الصومالي إلى المنتجات المصرية.

ويأتي هذا المؤتمر، بعد أن قام وزير التجارة الصومالي بزيارة رسمية إلى القاهرة في أبريل من العام الحالي، حيث تم توقيع اتفاقيات ثنائية في مجال التجارة والصناعة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
السفيرة عزيزة - الشيخ / خالد الجندي : مصر دولة قبيطية بمسلميها ومسيحيها " كلنا أقباط "

السفيرة عزيزة - الشيخ / خالد الجندي : مصر دولة قبيطية بمسلميها ومسيحيها " كلنا أقباط "

تعرف على صلاحيات رئيس الجمهورية الأربعة عشر وفقا لقانون الطوارئ المصري

تعرف على صلاحيات رئيس الجمهورية الأربعة عشر وفقا لقانون الطوارئ المصري

السفيرة عزيزة - الشيخ / خالد الجندي : مرض فساد التعلق " أمراض العقيدة " الشعب المصري ما زال بخير

السفيرة عزيزة - الشيخ / خالد الجندي : مرض فساد التعلق " أمراض العقيدة " الشعب المصري ما زال بخير

مفاجأة.. الحكومة تقرر فرض ضرائب ورسوم سير على سيارات أوبر وكريم.. تعرف على التفاصيل

مفاجأة.. الحكومة تقرر فرض ضرائب ورسوم سير على سيارات أوبر وكريم.. تعرف على التفاصيل