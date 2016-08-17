انطلاق أعمال منتدى رجال الأعمال المصري بالعاصمة الصومالية «مقديشيو»

افتتح السفير المصري لدى الصومال وليد إسماعيل، منتدى رجال الأعمال المصري الصومالي، بين التجار المصريين ونظرائهم الصوماليين، بحضور وزير التجارة والصناعة الصومالي عبد الرشيد محمد أحمد، بالعاصمة الصومالية مقديشيو، والذي سيستغرق 4 أيام.

وحضر حفل الافتتاح لفيف من مسئولي الحكومة الصومالية، والعديد من رجال الأعمال والتجار الصوماليين، ومن أبرزهم رئيس غرفة التجارة الصومالية، وتضمن الوفد المصري مسئولين من وزارات التجارة والصناعة، والموارد المائية والري، والكهرباء والطاقة المتجددة، وغرفة التجارة وبعض الشركات المصرية.

وأكد إسماعيل، أن العلاقات الثنائية إزدهرت بشكل واضح في الفترة الأخيرة بسبب وجود إرادة سياسية قوية لإعادة العلاقات بين البلدين إلى ما كانت عليه قبل إندلاع الحرب الأهلية عام 1991، وأن مصر لديها إمكانات اقتصادية كبيرة تجعلها حاليًا في المركز الثاني كأكبر اقتصاد أفريقي، كما أشار إلى وجود فرص إستثمارية هائلة في مصر خاصة في منطقتي محور قناة السويس والصعيد.

ومن جانبه، أعرب وزير التجارة الصومالي عن سعادته لانطلاق أعمال أول منتدى رجال أعمال مصري صومالي، موضحًا، أهمية مصر كشريك وداعم للاقتصاد الصومالي، وأثنى على جودة المنتجات المصرية، كما طلب تعزيز العلاقات التجارية الثنائية، وبناء الثقة بين التجار المصريين والصوماليين، مؤكدًا احتياج السوق الصومالي إلى المنتجات المصرية.

ويأتي هذا المؤتمر، بعد أن قام وزير التجارة الصومالي بزيارة رسمية إلى القاهرة في أبريل من العام الحالي، حيث تم توقيع اتفاقيات ثنائية في مجال التجارة والصناعة.