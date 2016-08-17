محمد بن زايد : نريد أنشطة عسكرية وتعليمية وثقافية ترتقي بقدرات الطلبة

أعرب صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة عن فخره واعتزازه بأبناء الوطن وبناته الذين يستثمرون إجازتهم الصيفية بما ينفعهم ويعود بالفائدة عليهم.

وقال سموه ــ في حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" بمناسبة مشاركة سموه أولياء الأمور فرحتهم واعتزازهم بتخريج الدورة الصيفية العسكرية الأولى لطالبات المدارس والتي تشارك فيها ابنته وحفيدته ــ " لقد شعرنا بمزيد من الفخر والاعتزاز ونحن نرى أبناء الوطن وبناته وهم يستثمرون إجازتهم الصيفية بما ينفعهم.

وأضاف سموه " نريد من الأنشطة سواء أكانت عسكرية أم تعليمية أم ثقافية أن ترتقي بقدرات الطلبة وتعزز لديهم حب المعرفة والعلم والقيم الوطنية والأخلاق الحميدة ".