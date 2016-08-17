المجلس الإقليمى للتعليم بسوهاج: وصول 43% من الكتب الدراسية للمديرية

عقدت، اليوم محافظة سوهاج، اجتماعا للمجلس الإقليمى للتربية والتعليم والتعليم الفنى، وذلك بحضور عدد من عمداء الكليات بجامعة سوهاج وعدد من قيادات المنظومة التعليمية وأعضاء مجلس النواب، لمناقشة عدد من القضايا والموضوعات التى تخص قطاع التعليم بالمحافظة.

وناقش أعضاء المجلس الإقليمى للتربية والتعليم والتعليم الفنى، خلال اجتماعه، استعدادات مديرية التربية والتعليم للعام الدراسى الجديد، وموقف المبانى المدرسية وصيانتها والكتب المدرسية والأثاث المدرسى.

وأوضح وكيل وزارة التربية والتعليم عبدالجواد عبد العال أن 43% من الكتب الخاصة بالعام الدراسى الجديد وصلت إلى مخازن المديرية، وتم التعاقد مع مدارس التعليم الفنى بالمحافظة على توريد 13000 تختة ومقعد و1500 آخرين من مصانع أخميم الإنتاجية.

أما مدير هيئة الأبنية التعليمية بسوهاج سيد أبو عقيل فأكد أن 1223 مدرسة بسوهاج تتم صيانتها الآن بتكلفة 52 مليون جنيه، على أن تكون تلك المدارس جاهزة تماما مع بداية العام الدراسى الجديد.

وتطرق الاجتماع لمناقشة العجز والزيادة فى هيئات التدريس خاصة بعد صدور قرار نقل المعلمات المساعدات إلى مقر إقامتهن، وأوضح بيان مديرية التربية والتعليم وجود عجز فى معلمى اللغة العربية والرياضيات ورياض الأطفال والتربية الفنية، خاصة فى مراكز جرجا والبلينا ودار السلام مع وجود زيادة فى معلمى اللغة الإنجليزية والفرنسية، وقرر المحافظ تشكيل لجنة محايدة ووضع معايير مناسبة لتوزيع العجز بنسب متساوية على مختلف الإدارات التعليمية بالمحافظة بما يحقق الصالح العام.

وقرر المجلس فى اجتماعه أيضا مخاطبة رؤساء الوحدات المحلية لمراكز طما وطهطا والمراغة وأخميم وساقلته والتنسيق معهم بشأن توفير أراضى أملاك دولة لإنشاء مبانى جديدة للإدارات التعليمية بهذه المراكز، كما وافق المجلس كذلك على مقترح المحافظ بإقامة معرض لعرض منتجات مدارس التعليم الفنى الزراعى والصناعى وذلك بمقر نادى المحليات بسوهاج.

وأوصى المجلس بضرورة الانتهاء من أعمال صيانة المدارس فى الأوقات المحددة وإشراك طلاب التعليم الصناعى فى أعمال الصيانة بالمدارس والعمل على عودة وتفعيل الأنشطة التربوية بالمدارس، كما أوصى المجلس بتوزيع العجز فى المدرسين على جميع المراكز بنسب متساوية، بما يحقق الصالح العام، وكذلك عقد بروتوكولات للتعاون بين مديرية التربية والتعليم والجامعة وتوقيع توأمة بين التعليم العام والخاص بما يخدم العملية التعليمية بالمحافظة.

ومن جانبه أكد أيمن عبد المنعم محافظ سوهاج ضرورة الاستفادة من الإمكانات المادية والفنية والكوادر البشرية بمدارس التعليم الفنى بسوهاج، بالإضافة إلى تفعيل الأنشطة التربوية بالمدارس، والتى تمثل عنصر جذب لانتظام الطلاب بالمدارس، كما قرر أيضا تشكيل مجلس لإدارة مركز تدريب الحاسب الآلى بديوان عام المحافظة وعمل الدعاية والتسويق اللازم لتحقيق اقصى استفادة من المركز الذى يتمتع بإمكانات هائلة.