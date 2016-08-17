رئيس الوزراء: عازمون على التوسع فى تنفيذ برامج الحماية الاجتماعية

أكد المهندس شريف اسماعيل رئيس مجلس الوزراء، الأربعاء، عزم الحكومة على التوسع فى تنفيذ برامج الحماية الاجتماعية التى تستهدف الطبقات الأقل دخلاً والأولى بالرعاية.

وأشار إسماعيل، خلال بيان صادر عن مجلس الوزراء اليوم، إلى أن الحكومة تضع على رأس اولوياتها الاهتمام بتنفيذ البرامج الخاصة بمحدودى الدخل.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة الوزارية للعدالة الاجتماعية، الذى عقده اليوم بحضور وزراء التخطيط، والتموين، والتضامن الاجتماعى، والمالية.

ناقش الاجتماع المقترحات الخاصة بالتوسع فى برامج الحماية الإجتماعية كما تم استعراض دراسة متكاملة حول نتائج بحث الدخل والانفاق وانعكاساتها على برامج الحماية الاجتماعية، إلى جانب متابعة الموقف التنفيذى لبرنامج تكافل وكرامة، والخطة المستقبلية لهما 2016/2017، بالاضافة إلى البرنامج القومى للتغذية المدرسية، ومستجدات ربط قواعد البيانات وتطورات القاعدة القومية لشبكات الامان الاجتماعى.

وتقرر خلال الاجتماع أن تعقد اللجنة الوزارية للعدالة الاجتماعية اجتماعاً اسبوعياً، لاستعراض كافة الموضوعات والاجراءات التى تستهدف مد شبكات الضمان الاجتماعى للاسر الاكثر فقراً والاولى بالرعاية

ووجه رئيس الوزراء بضرورة سرعة الانتهاء من تنقية بطاقات التموين، إلى جانب تدشين منظومة الكترونية لشبكات الامان الاجتماعى، مع وضع تصور واضح لزيادة قواعد الاستهداف لبرنامجى تكافل وكرامة.