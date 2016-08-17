مصرع وكيل نيابة الظاهر وإصابة ضابط و4 آخرين في مشاجرة بـ«التجمع»

لقي وكيل نيابة مصرعه، الأربعاء، وأصيب ضابط و4 آخرون خلال مشاجرة وقعت بينهم وبين مجموعة من الأعراب، بسبب الخلاف على قطعة أرض بمنطقة التجمع الخامس بالقاهرة الجديدة وتم نقل المصابين إلى المستشفى.

وفتحت نيابة حوادث شرق القاهرة الكلية، بحسب ما ذكرته “بوابة الأهرام” اليوم الأربعاء، التحقيقات فى الواقعة، وطلبت سرعة تحريات المباحث.

كان اللواء خالد عبد العال مساعد أول وزير الداخلية لأمن القاهرة قد تلقى إخطارا من اللواء عبد العزيز خضر مدير مباحث العاصمة يفيد وقوع مشادة كلامية بين مجموعة من الأعراب ووكيل نيابة وضابط، حيث تطورت وقام المتهمون بإطلاق النار على المجنى عليهم مما أسفر عن مقتل محمد يحيى وكيل نيابة الظاهر وإصابة ضابط و4 آخرين.