أخبار عاجلة

نشر رابط موقع تحديث بيانات البطاقات التموينية لـ 19 مليون مواطن والخطوات التفصيلية لتجنب إيقافها -
السفيرة عزيزة - الشيخ / خالد الجندي : مصر دولة قبيطية بمسلميها ومسيحيها " كلنا أقباط " -
السفيرة عزيزة - إيفيت شكري عياد : إحنا هندخل الجنة على طبق من فضة متشكرين أوي -
تعرف على صلاحيات رئيس الجمهورية الأربعة عشر وفقا لقانون الطوارئ المصري -
السفيرة عزيزة - إيفيت شكري عياد : مدارس الراهبات عمرها ما كانت إسمها مدارس مسيحية -
السفيرة عزيزة - الشيخ / خالد الجندي : مرض فساد التعلق " أمراض العقيدة " الشعب المصري ما زال بخير -
فيديو || أحد العائدين من تنظيم داعش يكشف كيفية تجنيدهم لانتحاريين طنطا والإسكندرية -
بالصور || مفاجأت حدثت بكنيستي طنطا والإسكندرية قبيل تفجيرهما ومصادر بالكنيسة والداخلية يؤكدون ذلك -
أشرف قاسم يرحل عن الداخلية -
السفيرة عزيزة - الشيخ / خالد الجندي : يجب أن نتخلص من التسميات الدينية للأشياء " الصفا والمروة " -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. أونا

مصرع وكيل نيابة الظاهر وإصابة ضابط و4 آخرين في مشاجرة بـ«التجمع»

Google+ Print
مصرع وكيل نيابة الظاهر وإصابة ضابط و4 آخرين في مشاجرة بـ«التجمع» مصرع وكيل نيابة الظاهر وإصابة ضابط و4 آخرين في مشاجرة بـ«التجمع»

مديرية أمن القاهرة

لقي وكيل نيابة مصرعه، الأربعاء، وأصيب ضابط و4 آخرون خلال مشاجرة وقعت بينهم وبين مجموعة من الأعراب، بسبب الخلاف على قطعة أرض بمنطقة التجمع الخامس بالقاهرة الجديدة وتم نقل المصابين إلى المستشفى.

وفتحت نيابة شرق القاهرة الكلية، بحسب ما ذكرته “بوابة الأهرام” اليوم الأربعاء، التحقيقات فى الواقعة، وطلبت سرعة تحريات المباحث.

كان اللواء خالد عبد العال مساعد أول وزير الداخلية لأمن القاهرة قد تلقى إخطارا من اللواء عبد العزيز خضر مدير مباحث العاصمة يفيد وقوع مشادة كلامية بين مجموعة من الأعراب ووكيل نيابة وضابط، حيث تطورت وقام المتهمون بإطلاق النار على المجنى عليهم مما أسفر عن مقتل محمد يحيى وكيل نيابة الظاهر وإصابة ضابط و4 آخرين.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
بين مؤيد ومعارض في مصر.. 3 دول أعلنت «الطوارئ» عقب حوادث إرهابية

بين مؤيد ومعارض في مصر.. 3 دول أعلنت «الطوارئ» عقب حوادث إرهابية

الأهلي يُدين تفجيري «طنطا والإسكندرية»: «حوادث الغدر والخسة»

الأهلي يُدين تفجيري «طنطا والإسكندرية»: «حوادث الغدر والخسة»

مساء dmc - محسن جورج : قداس عيد القيامة سيتم بشكل طبيعي وهذه الحوادث الإرهابية لا تزيدنا إلا صلابة

مساء dmc - محسن جورج : قداس عيد القيامة سيتم بشكل طبيعي وهذه الحوادث الإرهابية لا تزيدنا إلا صلابة

تغطية خاصة - اللواء / فؤاد علام : يجب إستخدام التكنولوجيا الحديثة للتصدي للحوادث الإرهابية

تغطية خاصة - اللواء / فؤاد علام : يجب إستخدام التكنولوجيا الحديثة للتصدي للحوادث الإرهابية