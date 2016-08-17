بعد واقعة «ألتراس أهلاوي».. جلسة برلمانية طارئة لحل أزمات روابط الجماهير الإثنين المقبل

أعلنت لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، اليوم الأربعاء، عقد جلسة طارئة، يوم الاثنين المقبل، من أجل مناقشة أزمة رابطة التراس أهلاوي وما حدث في مقر النادي الأهلي، أمس الثلاثاء، من اعتداء على اللاعبين، وإصابة عدد منهم، وعلى رأسهم حسام غالي قائد الفريق الأول، وعمرو جمال، وصالح جمعة، وذلك بعد اقتحام افراد الرابطة مقر النادي بمدينة نصر.

وتقدم عدد من أعضاء مجلس النواب بطلبات من أجل مناقشة الأزمة الحالية، وأزمات الألتراس التي أصبحت متعددة خلال الفترة الحالية من تجاوزات، وخروج عن النص.

وأبدى أعضاء البرلمان غضبهم الشديد من الأزمات الجماهيرية، مطالبين بضرورة الإسراع في إصدار قانون الرياضة من أجل التصدي لكل هذه الأمور، وإيجاد حل سريع للقضاء عليها.

تجدر الاشارة الى ان افراد رابطة التراس أهلاوي قاموا باقتحام مقر الاهلي بمدينة نصر أمس خلال تدريب الفريق الكروي الاول، وقاموا بمهاجمة اللاعبين والجهاز الفني بقيادة الهولندي مارتن يول على خلفية خسارة بطولة كأس مصر والخروج من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

ونزل عدد من أفراد الألتراس إلى الملعب ودخلوا في مشادات مع حسام غالي ثم اعتدوا على صالح جمعة وعمرو جمال، قبل أن يتدخل الأمن وينقذ اللاعبين.

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